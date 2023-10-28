Valilik duyurdu: İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında yarın Vatan Caddesi'nde resmi tören geçişi düzenlenecek. Bu nedenle, tören geçişi sırasında Vatan Caddesi ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak.

İstanbul Valiliği, yarın sabah 06.00’dan tören sonuna kadar trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla Vatan Caddesi ve bağlantı yolları Cumhuriyet Bayramı tören geçişi sırasında trafiğe kapatılacaktır.

29 Ekim Pazar günü sabah saat 06.00’dan tören süresince trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar şu şekildedir:

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan cd.) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak.

- D100 Kuzey ve Güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

- 10. yıl caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişler

- Oğuzhan Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

- Sofular Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

- Halıcılar Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

- Akdeniz Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

- Akşemsettin Caddesinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

- Keçeci Meydan Sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacaktır

Hal yolu güney istikameti Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak olup trafik akımı yanyola yönlendirilecektir.

ALTERNATİF YOLLAR

- Turgut Özal Millet Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı

- Sahil Kennedy Caddesi."