Gençlere Ücretsiz Konaklama: Başvurular Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı GSB yurtlarında Seyahatsever projesi kapsamında ücretsiz konaklama için başvurular başladı. Başvurular nereden yapılacak? Kimler faydalanabilecek? Hangi tarihlerde konaklama yapılabilir? Kaç gün konaklanabilir? Tüm cevaplar haberimizde...

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Gençlere Ücretsiz Konaklama: Başvurular Başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençler arasında popüler olan ve talep gören proje için başvuruların alındığını bildirdi.

Bakan Bak, sosyal medya hesaplarından "Seyahatsever ile hazırlıklar başlasın, rota oluşturulsun!" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Gençlerimiz GSB yurtlarında 5 gün ücretsiz konaklayacak, ülkemizin eşsiz güzelliğini keşfederek unutulmaz bir yaz geçirecek." ifadelerini kullandı.

HANGİ TARİHLERDE KONAKLAMA YAPILABİLİR?

Seyahatsever projesi kapsamında deprem bölgesi hariç illerdeki 1 kız ve 1 erkek yurdu, yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek.

Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek. Proje, 8 Temmuz'dan 25 Ağustos'a kadar devam edecek.

Proje ile detaylı bilgilere "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden de ulaşılabilecek.

Bakan Bak duyurdu, iki tarih verdi: 1 ve 8 Temmuz'da başlıyor!Bakan Bak duyurdu, iki tarih verdi: 1 ve 8 Temmuz'da başlıyor!Güncel

Kaynak: AA

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yurt Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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