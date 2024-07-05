Türkiye'nin Konuştuğu Dava! 13 Yaşında 15 Kişinin Tecavüzüne Uğrayan Çocuk için 'Olağanüstü Hal'

A.A. 13 yaşındaydı. İlkokul 8. sınıfa gidiyordu. Ailesiyle beraber Sultanbeyli'de yaşıyordu. A.A.'nın ağabeyi cinayet suçundan cezaevindeydi. 2010 yılının Ekim ayında okuldan arkadaşı Hasret Vural A.A.'yı evlerine davet etti. A.A. başlangıçta gitmek istemedi.

Hasret Vural'ın, "Film izleriz, eğleniriz" ısrarı üzerine bu teklifi kabul etti. Yanlarına Vural'ın arkadaşı Tunahan Keskin'i de alarak eve geçtiler. İlk dehşet o evde yaşandı. Vural, kıza zorla tecavüz etmeye çalıştı. Vural'ın o evde A.A.'ya karşı yaptığı tüm eylemler yanında götürdüğü Tunahan Keskin tarafından kayda alındı. Korku dolu anlar yaşayan A.A. "Yeter bırak" diye bağırdı. Vural'ın elinden kurtulan A.A. götürüldüğü evden kaçıp evine gitti.

‘AİLEN SENİ ÖLDÜRÜR’

Aslında dehşetin en korkuncu bundan sonra başlayacaktı. A.A. okuldan çıktığı sırada daha önceden tanışıklığı olan Oğuzhan Koç isimli kişiyle karşılaştı. Koç, "Hasret ile ne yaptınız? Benim elimde videonuz var. Hasret herkese anlatacakmış. Ailene söyleyecek. Ailen de seni öldürür. Bunu durduracak tek kişi benim. Ancak bir şartım var. Bunu yaparsan olacakları engellerim" diyerek çocuğu Sultanbeyli'deki ormanlık bir alana götürdü. Bir süre sonra Koç'un arkadaşı Recep Özgül geldi ve burada A.A. ikisi tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldı.

İKİ GÜN BOYUNCA TECAVÜZE UĞRADI

A.A. yaşadıklarını kimseye anlatamadı. Son olaydan bir hafta sonra bu kez yanına Mücahit Ertürk isimli genç geldi. Ertürk, "Videolarını izledim. Oğuz ile de beraber olmuşsun. Benimle de birlikte olman lazım. Yoksa o videoyu ailenin kapısının önüne koyarım" dedi. Ertürk yanına iki arkadaşını daha aldı. A.A. iki gün boyunca bu kişilerin tecavüzüne uğradı. Tecavüz edenlerden biri ise mahalle muhtarının oğlu Yusuf Çetin'di.

OKUL ÇIKIŞLARI KABUSA DÖNDÜ

Her okula gidişi kabus haline gelen A.A.'nın yaşadıkları bitmedi. Bir okul çıkışına sınıf arkadaşının ağabeyi olan Burak Bayar geldi. Aynı tehditlere maruz kalan A.A. Bayar'ın da tecavüzüne uğradı.

SANAYİDE DE KABUSU YAŞADI

A.A. için karanlık günler bitmiyordu. 1 yıldır tanıyıp, tanımadığı kişilerin tecavüzüne maruz kalıyordu. Bir gün yolda yürürken önü bir araba tarafından kesildi. Araçtaki kişi Fatih Akman isimli kişiydi. A.A.'yı zorla araca bindirdi. Sultanbeyli'deki sanayiye götürdü. Arkadaşlarıyla beraber tecavüz etti.

OKUL DEĞİŞTİ AMA HAYATI DEĞİŞMEDİ

A.A. liseye başlamıştı. Her şeyin bittiğini düşünüyordu. Ancak hiç tanımadığı kişiler yanına gelerek söz konusu videoyu bildiklerini söyleyerek tehdit ettiler. A.A. bu kez Sultanbeyli Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nin bir sınıfında 5 ayrı kişi tarafından tecavüze uğradı. A.A. bağıra bağıra ağladı. Hasan isimli genç sınıfa girdi. "Ağlama ben bir şey yapmayacağım" diyerek A.A.'yı lavaboya götürdü. A.A.'nın elini yüzünü yıkadı ve okul bahçesine çıkardı.

'ÇOK AĞLADIM KİMSE DİNLEMEDİ'

A.A. artık dayanamayacak haldeydi. Sultanbeyli Emniyet Müdürlüğü'ne giderek yaşadıklarını anlattı. İfadesinde, "Çok ağladım. Karnımın ağırdığını söyledim. Beni dinlemediler. Video olayını cezaevindeki abime söyleyeceklerini belirttiler. 'Abin cezaevinden kaçar seni de keser' dediler. 'Ailen seni öldürecek' dediler. Çok yalvardım. Kimse dinlemedi" dedi.

DOSYA YENİDEN GÖRÜLÜYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 kişi hakkında "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan dava açıldı. Yargılama İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 2 sanık beraat ederken, diğer sanıklara çeşitli oranlarda hapis cezası verildi. Ancak İstinaf mahkemesi dosyayı esastan bozdu. Sanıklar yeniden yargılanırken sanık avukatlarından Gülsün Doygun mağdura, “Okula gittiğiniz dönemde etek boyunuz nedeniyle uyarıldınız mı?” diye sormak istedi. Ancak mahkeme başkanı bu soruyu sormayı reddetti.

MAĞDURU KORUMAK İÇİN YASAKLAR ALINDI

A.A.’nın yaşadıkları Türkiye gündemine oturdu. Bugün ise sanıkların yargılandığı davanın 4. celsesi görüldü. Mahkeme heyeti mağdur vekilinin başvurusu üzerine duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Duruşma belgelerinin ise yayınlanması ise yasaklandı. Mağdurun kimliğinin ortaya çıkacağı tüm bilgi ve belgelerin yayınlanması da yine yasaklandı.