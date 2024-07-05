Suriyelilere Karşı 'Ayaklanma' Çağrısı Yapan Kişi 14 Yaşında Çocuk Çıktı!

Kayseri'deki istismar olayının ardından çok sayıda ile yayılan Suriyelilere yönelik ırkçı saldırılar sonrası Türkiye'deki sığınmacıların bilgilerinin çeşitli sosyal medya platformlarında paylaşılması ekipleri harekete geçirdi. Bilgileri paylaşıp 'ayaklanma' çağrısı yapan hesaplardan birinin sahibi 14 yaşında bir çocuk çıktı, Göç İdaresi sızıntıya ilişkin soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Suriyelilere Karşı 'Ayaklanma' Çağrısı Yapan Kişi 14 Yaşında Çocuk Çıktı!

Kayseri'de geçen hafta Suriye uyruklu bir kişinin yaşça küçük bir kız çocuğunu istismarı kentte infiale neden oldu. Tırmanan gerilim Kayseri sokaklarını aştı çok sayıda ile yayıldı.

Irkçı saldırıların ardından 'ayaklanma' çağrılarının yapıldığı sosyal medya gruplarında, 3.3 milyon Suriyeli sığınmacının sadece İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı’nda bulunan kimlik, pasaport, ev adresi, telefon numarası gibi bilgileri de dolaşmaya başladı.

Suriyelilere Karşı 'Ayaklanma' Çağrısı Yapan Kişi 14 Yaşında Çocuk Çıktı! - Resim : 1

14 YAŞINDA ÇOCUK ÇIKTI

Bu bilgilerin sızdırılmasının ardından ekipler harekete geçti, düzenlenen operasyonlar sonucu 10 kişi tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı ise mültecilerin bilgilerini yayınlayıp "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapılan "Ayaklanış#Türkiye" isimli hesabı yönettiği tespit edilen 14 yaşındaki E.P. hakkında gerekli işlemin yapıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda "Ayaklanış#Türkiye" rumuzlu bir sosyal medya hesabından bugün, "Saat 19.00-20.00 arası Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız" şeklinde paylaşım yapıldığının görüldüğü belirtildi.

İncelemede hesabın yöneticisinin 14 yaşındaki E.P. olduğu tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Aynı hesaptan geçici koruma altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı da anlaşılmıştır. E.P'ye, İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlem yapılmıştır. Ülkemizde karışıklık çıkarmak isteyenlere, provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Konuya ilişkin soruşturma geniş çaplı yürütülmektedir."

GÖÇ İDARESİ DE DEVREDE

Göç İdaresi Başkanlığı da 'sızıntı' iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu, açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığına ilişkin iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Söz konusu bilgiler incelenmiş ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki güncel bilgilerle uyuşmayan bilgilerin yer aldığı tespit edilmiştir. Bu nedenle bu verilerin hangi yıllara ait olduğunun, hangi kaynaktan, hangi tarihte alındığının belirlenebilmesi kamuoyuna sağlıklı bilgi verilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

İstanbul'da Kayseri Olaylarıyla İlgili 10 Tutuklamaİstanbul'da Kayseri Olaylarıyla İlgili 10 Tutuklamaİstanbul

Ali Yerlikaya duyurdu: Kayseri'deki olaylara ilişkin 474 kişi gözaltına alındıAli Yerlikaya duyurdu: Kayseri'deki olaylara ilişkin 474 kişi gözaltına alındıGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Mülteci krizi Kayseri
Son Güncelleme:
Bahar Dizisinde Beklenen Son! Show TV'den Yeni Sezonla İlgili Karar... Bahar Dizisinde Beklenen Son! Show TV'den Yeni Sezonla İlgili Karar...
Milyonların Uğrak Noktasıydı! Gözlerini Bu Kez İstanbul'un Göz Bebeğine Diktiler Gözlerini Bu Kez İstanbul'un Göz Bebeğine Diktiler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İfadeye Çağrıldı! Fenerbahçe Başkanı Ali Koç İfadeye Çağrıldı!
10 Yaş Üstü Otomobili Olanları Rahatlatacak Gelişme! Tersine Döndü... 10 Yaş Üstü Otomobili Olanları Rahatlatacak Gelişme! Tersine Döndü...
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji İstanbul Dahil 53 İl İçin Uyardı! Çok Kuvvetli Olacak... Meteoroloji 53 İl İçin Uyardı!
Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam Bakanlar ve Milletvekillerine Büyük Zam
Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı: AKP'li Vekile Kimse Dokunamadı Görevden Alındı, Bakanlıktaki Odasını Bırakmadı
‘Cin Musallat Oldu’ Diyerek Çocuklara Tecavüz Etti! Cinci Hoca’ya İçleri Soğutan Ceza Cinci Hoca’ya İçleri Soğutan Ceza
Türkiye'nin Konuştuğu Dava! 13 Yaşında 15 Kişinin Tecavüzüne Uğrayan Çocuk için 'Olağanüstü Hal' Türkiye'nin Konuştuğu Davada 'Olağanüstü Hal'