Genç Mühendisin Sır Ölümü: Aniden Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan bir 5 yıldızlı otelde çalışan 24 yaşındaki gıda mühendisi Osman Süzen, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Herhangi bir rahatsızlığı olmadığı öğrenilen genç mühendis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç Mühendisin Sır Ölümü: Aniden Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Olay, dün Manavgat’taki lüks bir otelde meydana geldi. Kısa süre önce göreve başladığı öğrenilen 24 yaşındaki gıda mühendisi Osman Süzen, mesai sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ararken, ilk müdahale otelin sağlık ekibi tarafından yapıldı.

Genç Mühendisin Sır Ölümü: Aniden Fenalaşarak Hayatını Kaybetti - Resim : 1

HAYATINI KAYBETTİ

Otele gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat’taki özel bir hastaneye kaldırılan Süzen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç Mühendisin Sır Ölümü: Aniden Fenalaşarak Hayatını Kaybetti - Resim : 2

AİLESİ YASA BOĞULDU

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Osman Süzen’in ani ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Acı haberi alır almaz hastaneye gelen ailesi büyük üzüntü yaşarken, cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Süzen’in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek defnedilmek üzere memleketi Akseki ilçesine götürüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Mühendis ölüm Antalya
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat İçin Flaş Gelişme! Hastaneye Sevk Edilmişti... Mahir Polat İçin Flaş Gelişme!
İki Katlı Ahşap Ev Yangında Küle Döndü İki Katlı Ahşap Ev Yangında Küle Döndü
Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak Yapay Zeka Asla Bu Mesleklerin Yerini Alamayacak
2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu 2025 Hıdırellez Ne Zaman Kutlanır? Tarih Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak Koç Holding'den Büyük Rekor! KAP'a Bildirildi, Piyasada Taşlar Yerinden Oynayacak
Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor Ne Gelinin, Ne Damadın... Düğünde Takılan Altınlar Artık Bakın Kimin Oluyor
Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor Maliye Bakanlığı Duyurdu: Altın Satışlarında Yeni Dönem! 7 Nisan'da Resmen Başlıyor
Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor Uzmanı Altında Olacak Depremi Açıkladı! Altını Olanlar Soğuk Soğuk Terleyecek! Tümden Değişiyor
Hakan Kara Sonunda Patladı! Hakan Kara Sonunda Patladı!