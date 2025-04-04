Genç Mühendisin Sır Ölümü: Aniden Fenalaşarak Hayatını Kaybetti

Olay, dün Manavgat’taki lüks bir otelde meydana geldi. Kısa süre önce göreve başladığı öğrenilen 24 yaşındaki gıda mühendisi Osman Süzen, mesai sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden mesai arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni ararken, ilk müdahale otelin sağlık ekibi tarafından yapıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Otele gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Manavgat’taki özel bir hastaneye kaldırılan Süzen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AİLESİ YASA BOĞULDU

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Osman Süzen’in ani ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Acı haberi alır almaz hastaneye gelen ailesi büyük üzüntü yaşarken, cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Süzen’in cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek defnedilmek üzere memleketi Akseki ilçesine götürüldü.

Kaynak: İHA