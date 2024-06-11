Genç kızların darbedildiği görüntüler ortaya çıktı: 2 gözaltı

Kocaeli'de farklı tarihlerde genç kızlara şiddet uygulayarak, küfür ve tehdit eden B.K. ile arkadaşı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Genç kızların darbedildiği görüntüler ortaya çıktı: 2 gözaltı

Kocaeli'de sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde başka kadınları darbettiği belirlenen 2 kadın gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sosyal medya uygulaması üzerinden yayınlanan video içeriğinde B.K. ve G.K. isimli kadınların, R.S, A.T.S. ve C.S'yi darbettiğinin belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, B.K. ve G.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.

Genç kızların darbedildiği görüntüler ortaya çıktı: 2 gözaltı - Resim : 1

Kaynak: AA

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