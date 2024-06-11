Menüde yok yok! Bakanlık'tan gurbetçi gençler için 4,6 milyon liralık etkinlik

Ekonomik kriz ülkedeki gençleri derinden etkilerken, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt dışında yaşayan gençlerle 'gönül bağlarını kuvvetlendirmek' amacıyla 4,6 milyon liralık etkinliğe imza attı.

Menüde yok yok! Bakanlık'tan gurbetçi gençler için 4,6 milyon liralık etkinlik

Ülkede yaşayan gençlerin sorunlarını görmeyen Gençlik ve Spor Bakanlığı, “Yurtdışı Türkler Tarih ve Medeniyet Programları” için kesenin ağzını açtı. Bakanlık, yurt dışında yaşayan 400 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı genci Türkiye’de gezdirmek altı gün için milyonlarca liralık sözleşmeye imza attı. Program kapsamında hazırlanan yemek listesinin zenginliği de dikkati çekti.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanlığı 17 Mayıs’ta, “Yurtdışı Türkler Tarih ve Medeniyet Programları Hizmet Alımı İş” ihalesi düzenlendi. İhalenin amacı, “Yurtdışında yaşayan gençlerin Türkiye ile gönül bağlarını güçlendirmek, milli ve manevi değerler farkındalığını artırmak” olarak açıklandı.

MALİYET 4,6 MİLYON TL

Bakanlığın 6 milyon 713 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkardığı ihale, 4 milyon 693 bin TL’ye sonuçlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Tenedos Turizm Taşımacılık şirketi arasında 4 milyon 693 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Programın 10 dönemden oluşacağı ve toplam 400 genç ile 50 görevliyi kapsayacağı bildirildi.

HAREM-SELAMLIK

İhale dosyasına göre, program kapsamında her dönemde 45 öğrenci ağırlanacak. Dönemler, harem-selamlık olarak gerçekleştirilecek. 1 Temmuz’da başlayacak ilk dönemden 1 Eylül'de sona erecek son döneme kadar önce erkekler, sonra ise kadınlar gruplar halinde Türkiye'ye getirilecek. Programların İstanbul ve Ankara ayakları olacak. Buna göre, bazı gruplar İstanbul-Bursa-Çanakkale hattını, bazı gruplar ise Ankara-Nevşehir-Kayseri hattını gezecek. Teknede boğaz turu da programa dahil edildi.

MENÜDE YOK YOK

Türkiye'ye getirilecek, “gurbetçi gençlere” şu ikram edilecek yemeklerden bazıları şöyle:

“Nohutlu yahni, içli köfte, Kayseri yağlaması, şiş kebap, pide çeşitleri, et döner, humus, balık, peynir helvası, yaprak sarması, güveçte sıcak tahinli fıstıklı helva tatlısı.”

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