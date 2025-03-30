Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 12 Kişi Yaralandı

Gaziantep'te 3 otomobil, 1 otobüs ve 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 12 Kişi Yaralandı

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesi Alpaslan Mahallesi Gaziantep-Adıyaman karayolu üzerinde yaşandı.

İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda plakası belirlenemeyen halk otobüsü, 27 Z 2700 plakalı Audi marka otomobil, 41 APF 808 plakalı Volkswagen marka otomobil, 41 APF 808 plakalı otomobil ve 27 AYT 871 plakalı motosikletin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 12 Kişi Yaralandı - Resim : 1

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıları çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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