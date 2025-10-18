Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu: Tam 510 Bin Adet...

Gaziantep'te polis ekiplerinin yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta gerçekleştirilen aramalarda çuvallara zulalanmış halde 510 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Yakalanan 1 şüpheli de tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde, il çıkışında yapılan yol kontrolünde şüpheli bir araç durduruldu.

Araçta, hassas burunlu dedektör köpek destekli aramalarda çuvallara zulalanmış halde 510 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

