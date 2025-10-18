Hurda Buzdolaplarından Kayık Yaptı, Barajda Tura Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan kombi servisi uzmanı ve yazar Abdülmetin Çökmez, hurda buzdolaplarını kullanarak yaptığı ilginç kayıkla Çankırı’daki Koyunbaba Barajı’nda gezintilere çıkıyor. Yaklaşık bir ay önce kendi imkânlarıyla ürettiği kayığıyla barajda turlayan Çökmez, görenleri şaşkına çevirirken, yaratıcılığı ve azmiyle de takdir topluyor.

’UCUZ BİR KAYIK YAPMAK İSTEDİM’

Teknolojiye ve el işlerine olan merakıyla bilinen Abdülmetin Çökmez, daha önce kullandığı pedallı yunus bisikletini kaybedince, yeni bir çözüm arayışına girdi. Kayık yapma fikrinin bu arayışla doğduğunu belirten Çökmez, “Önceleri bir pedallı yunus bisikleti almıştım, onu kullanıyordum ama kayboldu. Ben de düşündüm; kaybolma riskini de göz önüne alarak, daha ucuz bir kayık yapmak istedim. Aklıma buzdolabından kayık yapmak geldi. İki tane hurda buzdolabını, para vermeden iş karşılığında aldım. Daha sonra onları birleştirip motor takarak bir kayık haline getirdim. Şimdi her tarafa gidip geliyorumdiyerek süreci anlattı.

AİLESİ KARŞI ÇIKTI, O İNAT ETTİ

Çökmez’in bu yaratıcı fikrine ilk etapta ailesi ve çevresi pek sıcak bakmadı. Ancak o, eleştirilere kulak asmadan projesini hayata geçirdi. “Ailem, ‘Sen ne yapıyorsun, boğulursun, ölürsün' dedi. Arkadaşlarım ise, ‘Böyle bir şey mümkün olsaydı, şimdiye kadar birileri yapardı. Memleketin en akıllısı, en uyanığı sen misin?' dediler. Ama ben bu düşünceleri dinlemedim. ‘Ne olursa olsun, ben bunu deneyeceğim’ dedim. Öyle de oldu; denedim ve başardım” sözleriyle süreci özetledi.

DÜŞÜK MALİYETLİ, YÜKSEK YARATICILIK

Hurda malzemelerle yaptığı kayığın su üzerindeki dengesiyle başarılı sonuç verdiğini belirten Çökmez, projesinin en büyük avantajının düşük maliyetli olması olduğunu vurguluyor. “Kayık şu an dengeli bir şekilde suda yüzüyor. Maliyeti de düşük olduğu için, kaybolsa da gam yemem” diyen Çökmez, sadece yüzme bilenlerin bu tür projeleri denemesini öneriyor.

‘BALIKÇILAR, BENİ DE BALIKÇI SANIYOR’

Koyunbaba Barajı'nda sık sık kayığıyla gezdiğini söyleyen Çökmez, yaşadığı ilginç anıları şu sözlerle anlattı "Uzaktan beni gören balıkçılar, beni de balıkçı sanıyor. Ben iyi bir yüzücüyüm ve yüzmeyi seven biriyim. Bu tür şeyleri iyi derecede yüzme bilenler deneyebilir, ama iyi bir yüzücü olmayan kişilerin denemesini tavsiye etmiyorum."

