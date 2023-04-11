Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 248 gözaltıda 39 şahıs tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4-10 Nisan 2023 tarihleri arasında çok sayıda uyuşturucu operasyonu yaptı. Yapılan operasyonlardaki aramalarda 216 bin 653 adet uyuşturucu hap, 5 kilo 315 gram esrar, 1 kilo 468 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 507 gram metamfetamin (ateş-buz), 515 gram kokain, 165 gram eroin, 10 adet tabanca, 1 adet tüfek ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda gözaltına alınarak hakkında yasal işlem yapılan 248 şüpheli şahıstan 39’u tutuklandı. Diğer 209 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA