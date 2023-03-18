Gaziantep'te kayıp olarak aranan genç, öldürüldükten sonra Fırat Nehri'ne atılmış!

Gaziantep'te bir haftadır kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'ın öldürüldükten sonra Fırat Nehri'ne atıldığı ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Gaziantep'te kayıp olarak aranan genç, öldürüldükten sonra Fırat Nehri'ne atılmış!

Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde iddiaya göre, 11 Mart 2023 günü evinden ayrıldıktan sonra yakınları 22 yaşındaki Ömer Yılmaz'dan bir daha haber alamadı.

Yakınları, hiçbir izine rastlayamadıkları Ömer Yılmaz'ın bulunması için polis ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Yapılan başvurunun ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin yakınlarından birine gelen bir ihbarı değerlendirerek çalışma başlattı.

ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜ, SONRA FIRAT NEHRİ'NE ATILDI

Yapılan çalışma neticesinde İslim Y. isimli kadın şüpheli ile Ali .T. isimli bir başka şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ifadesinin ardından harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp gencin silahla öldürüldükten sonra Birecik ilçesi yakınlarında Fırat Nehri'ne atıldığı bilgisine ulaştı.

Ömer Yılmaz'ın cansız bedeni, şüpheli şahısların ifadesinin ardından Fırat Nehri'nden gece saatlerinde çıkarılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze, adli tıpta tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

'YASAK AŞK' İDDİASI

Öte yandan, olayın 'yasak aşk' nedeniyle yaşandığı iddia edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

Son Güncelleme:
Kanal D'de yeni karar.. Üç Kız Kardeş seyircileri hiç beklemiyordu Kanal D'de yeni karar.. Üç Kız Kardeş seyircileri hiç beklemiyordu
FOX'un ekran yüzünü kapmıştı! 2 yeni transfer iddiası FOX'un ekran yüzünü kapmıştı! 2 yeni transfer iddiası
Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı! Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı!
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo! İstanbul seçimini doğru tahmin eden şirketten son anket: İşte bugün seçim olsa ortaya çıkacak tablo!
İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı: Sakın bu tuzağa düşmeyin İslam Memiş, yükselişin ardından gram altın sahiplerini uyardı
Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı! Mart ayında kar sürprizi: İstanbul'un kapısına dayandı!
'7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı '7,2 büyüklüğünde deprem bekliyoruz' diyerek uyardı: Naci Görür zemini sağlam olan ilçeleri açıkladı
Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız' Selçuk Geçer, doları olanlara seslendi: 'Dört gün sonra ters köşe olacaksınız'