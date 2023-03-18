Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısı!
Son dakika haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan son hava durumu raporuna göre; Mardin, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın günün ilk saatlerinden itibaren Mardin, Siirt, Batman ve Hakkari'de yerel olarak kuvvetli, Şırnak çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Yağışların 1800 metre üzeri yüksek kesimlerde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
DİKKATLİ OLUNMASI İSTENDİ
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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