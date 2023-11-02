Gazetecileri tutuklamak için çıkarıldı: AYM Tolga Şardan'ın tutuklanmasına gerekçe gösterilen maddeyi görüşecek

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçuna hapis öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini görüşeceği tarih belli oldu.

İlgili düzenleme gerekçe gösterilerek dün gazeteci Tolga Şardan tutuklanmış, Dinçer Gökçe de gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anayasa Mahkemesi söz konusu başvuruyu 8 Kasım Çarşamba günkü Genel Kurul gündeminde ele alacak. Kamuoyunda dezenformasyonla mücadele olarak bilinen 7418 Sayılı Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun 29'uncu maddesiyle TCK'nin 217/A maddesine ekleme yapılarak, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu ihdas edilmiş, bu suçu işleyenlerin 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülmüştü.

TCK'ye eklenen 217/A maddesi şöyle:

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma: (1) Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. (2) Fail, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde, birinci fıkraya göre verilen ceza yarı oranında artırılır."​​​​​​​

TOLGA ŞARDAN BU MADDE GEREKÇE GÖSTERİLEREK TUTUKLANDI

Gazeteci Tolga Şardan, T24’teki 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporunda neler var?' başlıklı yazısı nedeniyle "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” iddiasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA