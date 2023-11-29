Gazeteci Murat Ağırel'e insanlık dışı tehdit: Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş

Gazeteci Murat Ağırel, Tuzlaspor Kulübü'ndeki 'kara para aklama' ve 'yasa dışı bahis' olaylarını gündeme taşıyarak, bir süre kamuoyunda konuşulur hale gelmişti.

Ağırel sonrasında “Tuzlaspor’u araştırırken Eyüpspor Başkanı ve Galatasaray kongre üyesine ulaştım” başlıklı bir yazısından ötürü tehdit edilmişti.

Murat Ağırel, Youtube kanalı Taktik Mania Plus’ın yayınında Nevzat Dindar tarafından, “Murat Ağırel, ayağını denk al açık ve net söylüyorum. Gazetecilik yap amenna. Zaten bu yönünü kimse eleştiremez, bir şey söyleyemez. Ama son dönemde yaptığın paylaşımlar ve Galatasaray’ı işin içerisine çekme çaban yakışıksız. Cumhuriyet’i kullanman da hiç kabul edilebilir değil" sözleriyle hedef alınmıştı.

Aynı kanaldan Alper Mert ise “Bunu senden isteyenlere gerekli duruşu sergilemeni bekliyoruz. Belli ki bunu senden isteyenler var. Arkadaşlar unutmayın evden Galatasaray’ın cenazesine diye gidersiniz, Galatasaray’a bir bakmışsınız sizin selanızı okutuyor” demişti.

Halk TV'deki 'Kayda Geçsin' programında konuşan Ağırel, canlı yayında ''Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş" şeklinde tehdit edildiğini açıkladı

Ağırel şunları söyledi:

''Karıma, kızıma, çocuklarıma tecavüz edeceklermiş. Benim kafama sıkacaklarmış. 12 yaşındaki kızım için söylüyorlar bunu. Bunların hepsini ben savcılığa bildirdim. Kız kardeşlerimi de hedefe koydular. Bunu yapan bir camianın taraftarı değil, onlar adına hareket ettiğini belirten örgütlü bir yapı. Sağ olsun sayın savcımız bunun örgütlü bir yapı olduğunu; Telegram ve Whatsapp hesaplarının da kendi aralarında mesajlaştıklarının da tespit edilmesi gerektiğini bildirdi. Sağ olsun emniyet yetkilileri de o hesapların isimlerini aldılar. 'Fazla değil 5-10 güne kadar bütün hepsinin yapısını çıkarırız, bununla ilgili soruşturmayı başlatacağız Murat Bey' dedi. İletişim Başkanlığı'ndaki yetkililer bilgi aldılar bu mesajlarla ilgili. Bütün hepsiyle ilgili de faaliyete geçtiler. Bunun peşini bırakmayacağım ben."

Kaynak: Gerçek Gündem