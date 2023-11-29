İstanbul'da zincirleme kaza: 3 kişi yaralandı

İstanbul'un Kartal ilçesinde bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobile çarptı.

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Kartal'da üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uğur Mumcu Mahallesi Şehit Aydın Çelik Caddesi'nde aynı yönde ilerleyen Mehmet Y. idaresindeki 34 TZ 3938 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen Merve Ç'nin kullandığı 34 RY 1908 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FKL 465 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerden Mehmet Y. ile yanındaki Yunus Y. ve Semra T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis yolda güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

Kaynak: AA

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İstanbul Trafik kazası
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