Seçil Erzan'ın silinen mesajları için çalışma başlatıldı

Kamuoyunda “Fatih Terim Fonu” olarak isimlendirilen dolandırıcılık davasının kritik ismi Seçil Erzan'la ilgili iki önemli gelişme yaşandı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, tutuklandıktan sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen Erzan’ın, Silivri Cezaevi'ne yeni adıyla Marmara Cezaevi'ne nakledildiğini ifade etti. Bu konuda Erzan'ın yakın çevresi “Güvenlik amacıyla” değerlendirmesi yaptı.

SİLİNMİŞ MESAJLARA ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan'a mahkemeden “İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/341 sayılı dosyasında sanık Seçil Erzan’ın telefonunda bilirkişi incelemesi yapılabilmesi için 6 haneli telefon şifresini çok ivedi mahkememize bildirmeniz gerekmektedir” mesajı iletildi.

Erkin’e konuşan Erzan'ın avukatı Karaaslan, “Evet böyle bir SMS geldi. Ben de Seçil'den şifreleri aldım. Geriye dönük silinmiş mesajlara ulaşmak için çalışma yapılacak” dedi.

BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Fatih Terim Fonu” olarak bilinen dava ile ilgili açıklama yapmıştı.

Tunç bugünkü açıklamasında şunları ifade etmişti:

“Bu iddianamede 7 sanık var, 18 de müşteki var. Bu iddianame İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi ve ilk duruşması gerçekleştirildi. İkinci duruşması da 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek. Yargı ile alakalı bir konu. Yargı elbette ki iddiaları araştıracaktır. Bu iddialar neticesinde kimler suçlu, kimler suçsuz, bu konuda müştekiler, tanıklar, şüpheliler dinlenecektir. Yargısal süreç neticesinde en doğru karar ortaya çıkacaktır.”