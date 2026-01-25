Gazeteci Ahmet Reha Öz Evinde Ölü Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gazeteci Ahmet Reha Öz, Aydın’ın Didim ilçesindeki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay, Didim’e bağlı Mavişehir Mahallesi 3110 Sokak’ta bulunan Denizli Öğretmenler Sitesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Ahmet Reha Öz’den uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden polis, çilingir yardımıyla eve girdi. Evde hareketsiz halde bulunan Öz’ün yaşamını yitirdiği, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tespit edildi. Öz’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

AHMET REHA ÖZ KİMDİR?

1970–1985 yılları arasında Cumhuriyet Gazetesi’nde görev yapan Ahmet Reha Öz, 1985–2000 döneminde ise Hürriyet Gazetesi’nde haber müdürü olarak çalıştı. Emekliliğinin ardından Didim’e yerleştiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA