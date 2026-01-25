Yanlış Teşhis mi İhmal mi? 3 Yaşındaki Rüveyda'nın Ölümünde İhmal İddiası

Alerji tanısıyla taburcu edilen 3 yaşındaki Rüveyda, saatler sonra yaşamını yitirdi. Aile ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Son Güncelleme:
Yanlış Teşhis mi İhmal mi? 3 Yaşındaki Rüveyda'nın Ölümünde İhmal İddiası
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Gaziosmanpaşa’da rahatsızlanarak özel bir hastaneye götürülen 3 yaşındaki Rüveyda Asel Aslan, 'alerji' tanısıyla taburcu edilmesinden saatler sonra fenalaşarak hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu raporunda ölüm nedeninin enfeksiyona bağlı sepsis olduğu belirtilirken, aile yanlış teşhis ve ihmal iddiasıyla doktor ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.

'DÜZELİR' DİYE EVE YOLLANMIŞ

Olay, 3 Nisan 2025’te yaşandı. Ailesi tarafından özel hastaneye götürülen Rüveyda’ya alerjik ürtiker tanısı konuldu, serum verildi ve '48 saat içinde düzelir' denilerek taburcu edildi. Ancak çocuk, eve döndükten yaklaşık 5 saat sonra yeniden fenalaştı. Bağcılar Devlet Hastanesi’ne götürülen Rüveyda, acil servisin önünde yaşamını yitirdi.

AİLE ŞÜPHELERİ PAYLAŞTI

Otopsi sonucunda ölümün sepsisten kaynaklandığı tespit edildi. Aile, sepsisin fark edilmediğini ya da göz ardı edildiğini savunurken, muayeneyi yapan doktor ile reçetede adı geçen doktorun farklı kişiler olması ve kamera kayıtlarına ilişkin çelişkiler bulunduğunu ileri sürdü. Ailenin avukatı, doktorun koyduğu alerji tanısıyla Adli Tıp raporundaki sepsis teşhisinin tıbben tamamen farklı olduğunu belirterek soruşturmanın derinleştirilmesini talep etti. Aile, sorumluların yargı önüne çıkarılmasını istiyor.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Bebeğe İşkence Davasında Tutuklama Kararı... Hemşireden Skandal Savunma Bebeğe İşkence Davasında Tutuklama Kararı
Köklü Liselere Mülakat mı Geliyor? MEB Noktayı Koydu Köklü Liselere Mülakat mı Geliyor?
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay'dan Emeklilik İçin Kritik Karar Yargıtay'dan Emeklilik İçin Kritik Karar
Cansız Bedeni Çöp Konteynerinde Bulunmuştu: Şişli'deki Vahşette 3 Gözaltı: Yurt Dışına Kaçarken Yakalandılar Yurt Dışına Kaçarken Yakalandılar! Cesedin Taşındığı Anlar Kamerada
Balıkesir Sındırgı'da Bir Deprem Daha Balıkesir Sındırgı'da Bir Deprem Daha
Aylardır Yoğun Bakımda... Fatih Ürek'in Son Durumu ne? Yeni Açıklama Geldi Fatih Ürek'in Son Durumu ne? Yeni Açıklama Geldi
Dondurucu Soğuklara Veda: Sıcaklıklar 6 Derece Birden Artacak Ama... Yeni Sağanak Dalgası Geliyor Sıcaklıklar 6 Derece Birden Artacak Ama... Yeni Sağanak Dalgası Geliyor