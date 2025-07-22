Galatasaray Bankalar Birliği'nden Çıktı

Galatasaray Kulübü, Bankalar Birliği yapılandırması kapsamındaki tüm kredi ve faiz borçlarını ödeyerek anlaşmadan çıktığını duyurdu

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Galatasaray Bankalar Birliği'nden Çıktı
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Galatasaray Kulübü, "Bankalar Birliği yapılandırması" olarak bilinen kredi anlaşmasından çıktığını ve tüm borçlarını kapattığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, borç kapatma sürecinin tamamlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna bildirdi.

Açıklamada, "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Denizbank A.Ş.’den oluşan konsorsiyum ile şirketimiz arasında Mart 2021 döneminde imzalanan, Mayıs 2021 ve Şubat 2023’te yeniden yapılandırılarak vadesi Mayıs 2030’a kadar uzatılan kredi anlaşması kapsamında; şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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