Memleket Partisi Resmen Kapandı

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Memleket Partisi, bugün gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kurultay’da alınan kararla oy çokluğuyla kapatıldı. Karar, kurultaya katılan 277 delegenin 220’sinin "kapatılsın" yönünde oy kullanmasıyla alındı.

Partinin Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, kurultay sonrası yaptığı açıklamada, hukuki ve siyasi bir sürecin sonuna gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gerçekleştirdiğimiz kurultayla birlikte hukuki ve siyasi bir süreci tamamlamış bulunuyoruz. Delegelerimiz, İl ve İlçe Başkanlarımız, Parti Meclisi Üyelerimiz ve kurucularımız; partimizin kapatılmasına büyük bir oy farkıyla karar verdiler. Memleket Partisi kapansa da bizim içimizdeki memleket sevdası asla bitmeyecek. Biz bu memleketin ağacını, yeşilini, taşını, toprağını, insanını seviyoruz. Yüreğimizdeki bu memleket sevdasıyla, Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce’nin yanında; cumhuriyet, adalet ve demokrasi mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz.

Memleket Partisi’nin kuruluş felsefesi, Türk demokrasisine katkı sunmak ve memleket sevgisini siyasetle buluşturmak olmuştur. Hukuki varlığı bugün alınan bu kararla sonlandırılmış olsa da, partimizin değerleri ve mücadelesi yol arkadaşlarımızın kalbinde yaşamaya devam edecektir.

Başta Kurucu Genel Başkanımız Sayın Muharrem İnce olmak üzere, kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm yol arkadaşlarımıza, örgütlerimize, gönüllülerimize ve destekçilerimize teşekkür eder, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

'HUKUKİ OLARAK SONA ERDİ'

Partinin Genel Sekreteri Av. Halil İlker Çelik ise kurultay süreciyle ilgili bilgi vererek şu açıklamayı yaptı:

"Memleket Partisi’nin kapatılmasına ilişkin gündemle toplanan 2. Olağanüstü Kurultayımız bugün saat 09:00 itibariyle başlamış olup, oylama sonuçları 17.00'de açıklanmıştır. Toplamda 277 delege oy kullanmıştır. Yapılan oylamada; 220 delege ‘kapatılsın’, 55 delege ‘kapatılmasın’ oyu kullanmış, 2 oy ise geçersiz sayılmıştır. Partimiz, alınan bu karar ile hukuki süreci şeffaf ve demokratik bir şekilde tamamlamıştır ve partinin tüzel kişiliği hukuki olarak sona ermiştir. Memleket Partisi temiz, ilkeli ve saygın bir mücadeleyi geride bırakmıştır."

Kaynak: Haber Merkezi