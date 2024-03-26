Galata Kulesi fileyle sarıldı

İstanbul'un simgelerden Galata Kulesi, inşaat filesiyle sarılırdı. Restorasyon çalışmasında olan kule, nisan ayında yeniden açılacak.

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Galata Kulesi fileyle sarıldı

Restorasyon çalışmaları çerçevesinde geçen ay ziyarete kapatılan Galata Kulesi'nin etrafı inşaat filesiyle sarılırken, iskelelerin kurulduğu görüldü. İstanbul’un simgesi tarihi kulenin kubbesi de demir parmakların ardına gizlendi. Galata Kulesi’nin son hali havadan görüntülendi.

Galata Kulesi, 1 Kasım 2023 tarihinde başlayan restorasyon çalışmaları çerçevesinde 8. katı ziyarete kapatılmıştı. Süreç içerisinde tarihi kulenin 63 metre yükseklikteki 270 kiloluk bakır alemi restore edilerek nefes kesen bir operasyonla 4 parça halinde takılmıştı.

Devam eden çalışmalarda, yapının beden duvarlarında ve zemininde ise jeoradar çalışmalar gerçekleştirilmişti. 23 Şubat'ta, tarihi yapının tamamı, dış cephe onarımı ve depreme karşı güçlendirme çalışmaları kapsamında ziyarete kapatılmıştı.

Galata Kulesi fileyle sarıldı - Resim : 1

NİSAN SONUNA DOĞRU TAMAMLANACAK

674 yıllık tarihi kulenin çevresinin iskeleyle örüldüğü ve etrafının da yeşil bir inşaat filesiyle sarıldığı görüldü. Öte yandan, İstanbul’un simgesi tarihi kulenin kubbesi de demir parmakların ardına gizlendi. Ziyaretçiler tarihi kule tekrar eski görünümüne kavuşmasını beklerken, restorasyon çalışmalarının Nisan sonuna doğru tamamlanacağı da öğrenildi.

Kaynak: İHA

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İstanbul Galata Kulesi
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