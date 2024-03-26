AKP'li belediye deprem yardımlarını seçime günler kala dağıttı: 'İki kış soğukta yattık'

AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Irak Türkmenlerinin gönderdiği deprem yardımlarını, 1 yıl sonra seçim malzemesi olarak kullandı.

Son Güncelleme:
AKP'li belediye deprem yardımlarını seçime günler kala dağıttı: 'İki kış soğukta yattık'

(Fotoğraf: Birgün)

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönderilen yardımları, seçimlere sayılı günler kala dağıtmaya başladı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Irak’taki Türkmen Milliyetçi Hareketi, 6 Şubat depreminden sonra Türkiye’ye yardım gönderdi. Üzerinden “Türkmen Milliyetçi Hareketi depremzedelere yardım” yazan battaniyeler yaklaşık 13 ay boyunca depolarda tutuldu.

'İKİ KIŞ SOĞUKTA YATTIK'

Battaniyelerin üzerine “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi” yazısının da yapıştırılması dikkat çekerken, yurttaşlar duruma, “İki kış soğukta yattık. Bir battaniye almak için sabah gün doğmadan saatlerce sırada bekledik. Birçok depremzede battaniye bile bulamadı. Madem battaniye vardı da neden şimdiye kadar vermediniz? Bu millet soğukta titredi ve kış çıkarken battaniye verildi. Aynı şekilde erzak paketlerinde ev ev dağılmaya başladı. Bizler sosyal marketten boş raflardan boş dönüyoruz ama şimdi evimize kadar paketler gelmeye başladı. Demek ki varmış seçim bekleniyormuş” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Etiketler
Deprem Kahramanmaraş Gaziantep AKP
Son Güncelleme:
Murat Ağırel AKP'nin adayı Turgut Altınok'un 'açıkla' dediği belgelerin detaylarını anlattı: 'Akıl alır gibi değil' Murat Ağırel AKP'nin adayı Turgut Altınok'un 'açıkla' dediği belgelerin detaylarını anlattı
9 bin mağazası bulunuyordu. Dev firmanın iflası kabul edildi 9 bin mağazası bulunuyordu. Dev firmanın iflası kabul edildi
Özgür Özel: Demirtaş'tan İstanbul seçimine yönelik hamle beklemiyorum Özgür Özel: Demirtaş'tan İstanbul seçimine yönelik hamle beklemiyorum
Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor Kanal D final tuşuna baştı! Fenomen dizi ekrandan apar topar alınıyor
ÇOK OKUNANLAR
Hangi banka, emekliye ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka, emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Eylem Tok ve oğluyla ilgili yeni iddia: 4 katı para teklif etti, otel müdürü reddetti 4 katı para teklif etti, otel müdürü reddetti
Seçime son 5 gün kala gelen anket: İYİ Parti o şehirde AKP'yi solladı, birinci götürüyor İYİ Parti o şehirde AKP'yi solladı, birinci götürüyor
Yusuf Güney, yeni sevgilisini ilan etti: "Dünyada yaşamıyor...." Yusuf Güney, yeni sevgilisini ilan etti: "Dünyada yaşamıyor...."
ABD'de bir gemi, Francis Scott Key Köprüsü'nü yıktı: Birçok araç ve insan suya düştü ABD'de bir gemi, Francis Scott Key Köprüsü'nü yıktı