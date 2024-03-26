AKP'li belediye deprem yardımlarını seçime günler kala dağıttı: 'İki kış soğukta yattık'

(Fotoğraf: Birgün)

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönderilen yardımları, seçimlere sayılı günler kala dağıtmaya başladı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Irak’taki Türkmen Milliyetçi Hareketi, 6 Şubat depreminden sonra Türkiye’ye yardım gönderdi. Üzerinden “Türkmen Milliyetçi Hareketi depremzedelere yardım” yazan battaniyeler yaklaşık 13 ay boyunca depolarda tutuldu.

'İKİ KIŞ SOĞUKTA YATTIK'

Battaniyelerin üzerine “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi” yazısının da yapıştırılması dikkat çekerken, yurttaşlar duruma, “İki kış soğukta yattık. Bir battaniye almak için sabah gün doğmadan saatlerce sırada bekledik. Birçok depremzede battaniye bile bulamadı. Madem battaniye vardı da neden şimdiye kadar vermediniz? Bu millet soğukta titredi ve kış çıkarken battaniye verildi. Aynı şekilde erzak paketlerinde ev ev dağılmaya başladı. Bizler sosyal marketten boş raflardan boş dönüyoruz ama şimdi evimize kadar paketler gelmeye başladı. Demek ki varmış seçim bekleniyormuş” ifadeleriyle tepki gösterdi.