Gabonlu Dina’nın Duruşması Yarın Görülecek: Avukatların Talepleri Ne? Davada Bugüne Kadar Neler Yaşandı?

Afrika ülkesi Gabon’dan Karabük Üniversitesi’ne okumaya gelen Gabonlu Dina’nın (Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga) ölümünü konu alan davanın duruşması yarın saat 14:00’da Karabük Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi olan 17 yaşındaki Dina, 26 Mart 2023 tarihinde şehrin Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda ölü bulunmuştu. Şüpheli bir biçimde ölü bulunan Dina’nın, ölmeden önce erkek ve ırkçı şiddete maruz kaldığı, annesine attığı mesajların ortaya çıkması sayesinde gözler önüne serilmişti. Dina’nın ölmeden önce bir Han Apartmanı’ndan kaçtığı ve dosyadaki tek tutuklu sanık Dursun Acar’ın arabasına bindiği ortaya çıkmıştı.

İDDİANAME

Dina'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, 3’ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrolle serbest bırakılmıştı. 4 kez gözaltına alınan Dursun Acar ise tutuklanmıştı. Otopsi raporunda ise uyuşturucu madde almadığı, boğulma izine rastlanılmadığı yer alırken, pantolonunun fermuar kısmının yırtık olduğundan bahsedilse de cinsel saldırı izine rastlanılmadığı yazılmıştı.

Dosyaya ilişkin hazırlanan iddianamede Acar hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cinsel istismara teşebbüs' suçlamasından 15 yıla kadar hapis isteniyor. Dina’nın davasında geçen 3 duruşmada Acar’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

GEÇEN DURUŞMALARDA MAHKEME HEYETİNİN TEPKİ ÇEKEN AÇIKLAMALARI

Mahkeme heyeti, 17 yaşındaki üniversite öğrencisinin davasını üstlenen “Dina İçin Feministler" grubuna, davanın ikinci duruşmasında kalabalık gelmeleri üzerinden “Niye bu kadar kalabalık” geldiniz şeklinde serzenişte bulunmuştu. Aynı duruşmada yine mahkeme heyetinden bir üye, “Türkiye'de ırkçılık yok. Öyle ırkçılık olsa on bin tane öğrenci burada olmaz. Burada medyaya malzeme çıkarmayın" diyerek Dina’nın avukatlarının “ırkçı şiddet” tanımına karşı çıkmıştı. Aynı üye "Annesi niye kızını buradan almamış o zaman?" şeklinde skandal bir söz daha kullanmıştı.

Davanın üçüncü duruşmasında ise basın mensuplarının, milletvekillerinin ve bazı kişilerin duruşma salonuna girişine kısıtlama getirilmişti. Gabon’un Türkiye Büyükelçisi Jean Bernard Avouma mahkeme heyetine biraz daha öğrencinin salona alınması talebine karşılık mahkeme heyeti başkanı sadece bir öğrencinin alınabileceğini dile getirmişti.

AVUKATLAR NE TALEP EDİYOR?

Avukatlar, dava için hazırlanan dosyanın yalnızca Dina’nın Dursun Acar’ın arabasına bindikten sonraki süreci ele almasına karşı çıkıyor. Avukatlar, Dina’nın Acar’ın arabasına binmeden önce yalınayak bir şekilde alel acele çıktığı evde yaşananların da dava dosyasına girmesini talep ediyor.

Dina’nın ölümüyle ilgili etkin bir soruşturma yürütülmediğini belirten avukatlar, Dina’nın cansız bedeninin bulunduğu Filyos çayında ve görgü tanığının beyanında Dina’nın bağırışlarını duyduğu, olay yeri incelemesinde genç kızın telefonun bulunduğu Han Apartmanı’nda detaylı bir araştırma yapılmasını istiyor.

17 yaşındaki Gabonlu öğrencinin daha önce bir arkadaşına telefon göndermek için yardım istediği, sonrasında ise Dina’ya ısrarlı bir şekilde cinsel ilişki teklifinde bulunarak taciz eden PTT çalışanlarının sanık olarak dinlenmesinin gerekliliğine vurgu yapan avukatlar, Sanık Acar’ın da bu kişilerle olası bağlantısının incelenmesi içinde talepte bulundu.

Acar'ın arabasından Dina'nın kaçarak indiğini, sanığın peşinden hareket ettiğini gören bir tanık ile Dina’nın Han Apartmanı’nın Bodrum’unda yaşadıklarını gören görgü tanığının duruşmada dinlenmesini isteyen maktulün avukatları, bu zamana kadar görülen duruşmalarda verdiği beyanatlarla sanıkların safında tuttuğunu söylediği mahkeme heyeti başkanının değişmesinden yana. Feminist Avukatlar, önceki duruşmada reddi hâkim talebinde de bulunmuştu ancak talepleri kabul edilmemişti.

Son olarak avukatlar, Dina’nın soruşturmasında adı geçen Gabonlu tanıkların bir kısmı için Gabon Devleti’ne istinabe yazılmasını, haklarında takipsizlik kararı verilen Samet Çelebi ve Yusuf Yabacı’nın tanık olarak dinlenmesini ve Dina'nın adli emanette olduğu söylenen günlüğünün bilirkişi incelemesine gönderilmesini talep etmekte.

KARABÜK’TE FUHUŞ ÇETESİ VARLIĞI

Dina’nın ölümünün ardından Karabük’te var olan fuhuş sorunu ve fuhuş çetesi söylentileri giderek arttı. Dina’nın ölümüne de bu çetenin sebep olabilme ihtimali konuşulsa da bunu destekleyecek bir kanıt bulunmamakta, bahsi edilen fuhuş çetesi ile ilgili detaylı bir bilgi de gündeme henüz düşmedi.

Kaynak: Gerçek Gündem