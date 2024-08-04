Bursa'da Korkunç Olay: 1 Yaşındaki Bebek 3'üncü Kattan Düştü

Bursa'da 1 yaşındaki bebek 3. kattaki balkondan düştü. Bebek ağır yaralanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bursa'da Korkunç Olay: 1 Yaşındaki Bebek 3'üncü Kattan Düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 13.00 sıralarında Yeni Mahalle Özdoğan Sokak üzerinde bulunan apartmanın 3. katında korkunç bir olay yaşandı.

Balkonda mama sandalyesinde oturan 1 yaşındaki Ahsen Nur B., mama sandalyesinden kalkmak isteyince bir anda dengesini kaybederek düştü. 3. katın balkonundan düşen Ahsen bebek ağır yaralandı.
Ağır yaralanan bebek özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen bebek, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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