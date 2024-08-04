Şemsiyeleri Hazırlayın: Kavurucu Sıcaklar Gidiyor, Sağanak Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair güncel tahminlerini paylaştı. Yarın İstanbul dahil Marmara ve tüm Karadeniz bölgesi için sağanak uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Şemsiyeleri Hazırlayın: Kavurucu Sıcaklar Gidiyor, Sağanak Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre, ülkemizin kuzey kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Osmaniye, Kırklareli'nin doğusu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay’ın batı kesimleri ve Tekirdağ çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK GELİYOR

Yeni haftaya yurdun kuzeybatı kesimleri sağanak yağışla başlayacak. İstanbul ve çevresinde de yağışın kendini göstermesi bekleniyor. Tüm Karadeniz’i de sağanak etkisi altına alacak. İstanbul bugün az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ çevreleri ile Kırklareli'nin doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Perşembe günü için de İstanbul için yağmur detayı haritaya yansıdı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 32

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 29

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

Kaynak: Ajanslar

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