25 Yaşındaki Gencin Acı Ölümü: Otomobil Çarpıp Metrelerce Sürükledi

Antalya'nın Serik ilçesi D 400 Karayolu, Kadıoğlu Kavşağında saat 22.30 sıralarında kaza meydana geldi.

Yolun karşısına geçmek isteyen Aykut Kılıç'a, sürücüsü öğrenilemeyen Tofaş marka otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kılıç'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Antalya adli tıp kurumuna götürüldü.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA