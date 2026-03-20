Futbolcu Arkadaşı Yanında Öldürülmüştü... Canbay'dan İlk Açıklama

Rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu'yla dün yeniden bir araya gelmek istedi. Bunun için arkadaşı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan destek istedi. 21 yaşındaki Kundakçı, arabuluculuk için Canbay ve beraberindeki kişilerle birlikte Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Araç içinde bekleyen gruba iddiaya göre çakarlı lüks araçlarla gelen kişiler silahlı saldırı düzenledi. Şüphelilerden A.K.’nin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

İLK KEZ KONUŞTU

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın vurulduğu sırada aynı araçta bulunan rapçi Canbay, olayın ardından ilk kez konuştu. Sabah gazetesinde yer alan habere göre Canbay, "Biz dün 22.00 sularında Ümraniye'de bir sokaktaydık. Aracımıza saldırı gerçekleştirildi" dedi. Canbay, emniyet güçlerinin olayı takip ettiğini belirterek, "Bizim acımız var, kardeşimizi kaybettik. Biz acımızı yaşıyoruz. Gerekli açıklamaları Emniyet, Başsavcılık yapacaktır" dedi.

