Aydın’da Çifte Cinayet! Eski Kulüp Başkanı ve Kardeşi Öldürüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay Aydın’da Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı üzerindeki bir fırında meydana geldi. Kimliği belirlenen şüpheli U.K, Özlüer kardeşlere tabancayla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

SEBEBİ ARŞTIRILIYOR

Saldırının ardından kaçan şüpheli, Aydın-İzmir otoyolu üzerindeki Aydın gişeleri mevkisinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayın nedeni henüz öğrenilmezken, polis soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA