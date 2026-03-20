Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar: 'GÖKBEY Ambulans Helikopter Olacak'

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Cenab-ı Allah dayanışmamızı daim eylesin. Her fırsatta ata yurdum Rize'ye Güneysu'ya geliyor sizlerle hasret gideriyoruz. Ramazan Bayramı'nı da sizlerle karşılayalım istedik.

Gazze’deki, İran’daki, Sudan’daki kardeşlerimiz başta olmak üzere bayramı çeşitli sıkıntılarla karşılayan kardeşlerimize bu mübarek günlerin barış, huzur ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Biz daima adaletten, barıştan, kardeşlik ve hoşgörüden yana tavır almış bir milletiz, bugün de kendimiz için ne istiyorsak kardeşlerimiz için de aynı güzellikleri istiyoruz.

Güneysu’nun güzel insanları, bugün Ramazan Bayramı’nın coşkusu ile birlikte şahsım için özel bir eseri hizmete vermenin sevincini yaşıyorum. Burada birinci sınıf sağlık hizmeti sunacak modern bir hastaneyi ilçemize kazandırmış oluyoruz. Açılışını Yaptığımız Rize Güneysu İlçe Devlet Hastane’mizin Rize’mize hayırlı olmasını diliyorum. Kapalı alanı 22.500 metrekare olan hastanemiz toplam 36.000 metrekare arsa alanı üzerine inşa edildi. İki bloktan oluşan hastanemiz 100 yatak kapasitemizle halkımıza hizmet verecek. Hastane bünyesinde acil servis, 11 üniteli hemodiyaliz birimi, 5 yataklı yoğun bakım ünitesi, idari bilimler ve hasta odaları bulunuyor.

Rahmetli annemin adını taşıyan önemli sağlık tesisini Güneysu’yumuza kazandırmış olmak şahsım için ayrı bir bahtiyarlık kaynağıdır.

Hastanemizin inşasında ter döken işçi kardeşlerime, mühendis ve mimarlarımıza, yüklenici firmalarımıza ve tüm kurumlarımıza kalpten teşekkür ediyorum. Bu güzel hastanede sağlık hizmeti alacak kardeşlerimize Rabbimden şifalar diliyorum. Bugün cihan hükümdarı Kanuni’nin şu hikmet dolu sözlerini bir kez daha hatırlıyoruz. Ne demişti o büyük sultan? ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.’ Dünyada sağlıktan daha değerli bir nimet yoktur.

Biz bu yola kendimizi adadık derken asla hamaset yapmıyoruz. Başkaları kendilerinin çıkarlarına ikmallerine adamış olabilir. Başkalarının önceliği kariyerleri, siyasi hırsları olabilir. Ama bizim önceliğimiz insandır, insanımızın sağlığıdır. Her işin başı sağlıktır diyerek 2002’den beri ülkemizin sağlık altyapısını güçlendirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Sağlık sistemimizi ülkemizin gerçeklerine ve vatandaşlarımızın beklentilerine cevap verir hale getirdik. Böylece bir dönem ülkemizin en zayıf halkası olarak görülen sağlık hizmetlerini dünyada örnek alınan bir seviyeye yükselttik. Bugün dünyanın çeşitli ülkelerinden uzmanlar geliyor. Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere bizim sağlık sistemimizi inceliyor. Türkiye, sağlık noktasında kendi vatandaşlarıyla birlikte her yıl yüz binlerce yabancıya sağlık hizmeti veriyor.

YERLİ HELİKOPTERİMİZ GÖKBEY’İ AMBULANS HELİKOPTER OLARAK DA KULLANACAĞIZ’

Şu güzel haberi sizlere vermek isterim. Yerli, milli helikopterimiz GÖKBEY'i inşallah ambulans helikopter olarak da kullanacağız. Bu sene sivil sertifikasyonu tamamlanmış 3 adet yerli GÖKBEY ambulans helikopterimizi sağlık filomuza dahil edeceğiz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

‘ESKİ TÜRKİYE ARTIK SAĞLIK ALANINDA DA MAZİDE KALDI’

Sağlıkta büyük bir başarı hikayesi yazdık. Eski Türkiye artık sağlık alanında da mazide kaldı. Eskiden olduğu gibi hastane denilince kapısından sağlam girenin hasta çıktığı çilehaneler akla gelmiyor. Tam tersine birinci sınıf hizmet veren modern, ferah donanımlı şifahaneler akla geliyor. Hastane denince otel konforunda odalarıyla, modern tıbbi cihazlarıyla sağlık külliyeleri akla geliyor.

TOPLAM 11 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

Rize'de 13’ü ikinci basamak hastane, 19’u birinci basamak sağlık merkezi olmak üzere toplam 32 sağlık tesisi inşa ettik. Toplam bedeli 11 milyar lirayı buldu. 1053 yataklı Rize Şehir Hastanesi ve 50 yataklı Çayeli Devlet Hastanesi tamamlandığında bu rakam 36 milyar TL’ye ulaşacak. 2002 yılında Rize’de yıllık muayene sayısı 1.4 milyondu. Bugün bu sayı yaklaşık 5 milyona ulaştı. Ambulans sayısını 3’ten aldık, 49’a çıkardık.

‘BÖLGE SAĞLIK ÜSSÜ HALİNE GELECEK’

Sağlığa dair her başlıkta Rize’miz çok iyi bir yere geldi. Şimdi bunu bir adım daha ileriye götürüyoruz. Şehir hastanemiz hizmete girdiğinde bu bölge tam bir sağlık üssü haline gelecektir. Bugün olduğu gibi şehir hastanemizin açılışını da birlikte yapacak o gururu da birlikte yaşayacağız.

Bizim siyasi polemikle kayıkçı kavgalarıyla işimiz yok. Bizim içi boş tartışmalarla israf edecek vaktimiz yok. Bizim gündemimizde Türkiye var, Türk milleti var, siz varsınız. Bizim gündemimizde etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi uzak tutmak var. Bizim gündemimizde bölgemizdeki savaşa çıkış yolu bulmak var.

‘DÜNYA YANSA BUNLARIN HABERİ BİLE OLMAZ’

Ana muhalefetin nelerle uğraştığını ise sizler görüyorsunuz. Ciddiyetsizlik, lakaytlık, vurdum duymazlık diz boyu, siyasi nezaket ve saygı desen zaten hak getire. Etrafımızda füzeler uçuşuyor. Sınırlarımızın ötesinde savaş devam ediyor, bölgemizde son yılların en ciddi krizi yaşanıyor ama bakıyorsunuz ana muhalefet partisinin umurunda bile değil. Değil bölgemiz Allah korusun dünya yansa bunların haberi bile olmaz.

Kaynak: AA