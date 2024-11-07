Freni Arızalanan İş Makinesi Eve Girdi! Evde Kahvaltı Yapan Kadın Yaralandı

Bartın'da freni arızalanan iş makinesi zemin katta bulunan bir eve girdi. Kazada, evinde kahvaltı yapan bir kişi yaralandı.

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Freni Arızalanan İş Makinesi Eve Girdi! Evde Kahvaltı Yapan Kadın Yaralandı

Bartın'ın Ulus ilçesinde Samat Mahallesi mevkisinde bulunan TOKİ konutlarında kömür taşıyan kepçe, fren arızası sonucu kontrolden çıkarak Abdulkadir O'ya ait zemin kattaki eve girdi. Aile bireylerinin kahvaltı yaptığı sırada iş makinesinin büyük gürültüyle duvarı yıkarak salona girdiği kazada, iş makinesi ile duvar arasına sıkışan Nuriye O. (45) hafif yaralandı.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Çevrede kısa süreli paniğe yol açan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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