CHP'li Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İkinci İtiraz
Tutuklanan ve yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna ikinci kez itiraz edilecek.
İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden alınarak yerine kayyım atanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutukluluğuna dün itiraz edilmişti. Nöbetçi asliye ceza mahkemesi, Özer'in avukatlarının sabah saatlerinde sunduğu itiraz dilekçesi üzerindeki incelemesini tamamlamıştı. Mahkeme, Özer'in tahliye talebini reddetmişti.
Bu gelişmeler üzerine Özer'in tutukluluğuna ikinci kez itiraz edileceği öğrenildi.
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