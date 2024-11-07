Yalova'da Kan Donduran Domuz Bağı Cinayetinde Yeni Gelişme

Yalova'da mantar üreticisi iş insanı Canan Cerit, çalışanları tarafından domuz bağıyla bağlanarak öldürülmüştü. Ülkelerine kaçtıkları belirlenen İran uyruklu 3 kişi için kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

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Yalova'da Kan Donduran Domuz Bağı Cinayetinde Yeni Gelişme

Yalova'da Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi 5008 Sokak'taki binanın ikinci katında ikamet eden mantar üretim tesisi sahibi Canan Cerit'i (55) öldürdükleri ileri sürülen çalışanları İranlı karı koca ile onlara yardım ettiği değerlendirilen İran uyruklu bir kişi ile ilgili soruşturma sürüyor.

Suçu işledikten sonra evden çaldıkları yaklaşık 265 bin lira değerindeki altınları bozdurdukları belirlenen sanıkların, henüz olay ortaya çıkmadan önce ülkelerine kaçtıkları belirlendi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 zanlı için kırmızı bültenle arama kararı çıkarırken, zanlıların iadesi için İran'dan talepte bulundu.

NE OLMUŞTU?

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Sultaniye Mahallesi'nde Canan Cerit, kendisine ait mantar üretim tesisinde çalışan İranlı karı koca ile İranlı olduğu belirlenen bir kişi tarafından öldürülmüş, Cerit'in evinden ziynet eşyalarını çalan zanlılar olay ortaya çıkmadan önce İran'a kaçmıştı.

El ve ayakları bağlanan, üzerine de kalkmaması için kanepe koyulan Cerit'in cenazesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi sonrası Termal ilçesinde toprağa verilmişti.

Kaynak: İHA

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