Ne Sibirya Ne Kutuplar Burası Türkiye’de! Eksi 13 Derece ile Kara Kış Bir Gecede Geldi

Kış ayının etkisini hissettirmeye başladığı Türkiye’de yer yer kar yağışı görülürken, bazı illerde de hava sıcaklıkları hızla düşmeye başladı.

Özellikle Gümüşhane’de kar yağışının ardından sıcaklıklar rekor seviyede düşerken, Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi bir gecede kışa geçti.

EN SOĞUK İKİNCİ NOKTA OLDU

2 bin 50 metre rakımdaki kayak merkezinde ölçülen verilere göre, ile Erzurum Palandöken'den sonra Türkiye'nin en soğuk 2'inci noktası oldu.

BİR GECEDE KIŞA GEÇTİ

Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi’nde hava sıcaklığı, 10 dereceye yakın düşerek termometreler eksi 13,1 dereceyi gördü. Sıcaklığın düşmesiyle birlikte çok sayıda çeşme ve su kaynağı da buz tuttu.

Bir gün öncesinde sonbaharı yaşarken ertesi gün kışa geçtiklerini belirten Zigana Gümüşkayak Kayak Merkezi işletmecisi Abdullah Eroğlu, kar yağışının gün boyu sürdüğünü söyledi.

“İLİKLERİNİZE KADAR HİSSEDEBİLECEĞİNİZ BİR SOĞUK”

Kar yağışı nedeniyle gece ayaz yaşandığına dikkat çeken Eroğlu, şunları söyledi: Dün gün boyu bir kar yağışı vardı dolayısıyla da gece iyi bir ayaz yaşadık. Meteorolojinin verilerine göre de Türkiye'nin en soğuk ikinci noktası seçilmişiz. Daha geçen hafta sonbaharı yaşarken sert bir geçiş yaptık. İliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir soğuk vardı. Artık Zigana'ya kış geldi, bundan sonra yağacak karın zeminin oluşmasında faydası olacak, en kısa sürede de kış sezonumuzu açmayı hedefliyoruz.

Kaynak: İHA