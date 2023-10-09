Fotoğrafçı Manuel Çıtak, hayatını kaybetti

Fotoğrafçı Manuel Çıtak, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Çıtak, 61 yaşındaydı.

Çıtak, kadrajın arkasındayken neler hissettiğini ve fotoğrafla kurduğu bağı, “Normalde çok unutkan bir insanımdır ancak fotoğrafını çektiğim insanların bende bıraktığı hisleri asla unutmam” diyerek anlatmıştı. Çıtak, ustası Ara Güler’in ölümünün ardından, “Bu çocuk ruhlu adamı ürettiği yüksek sanat değeri taşıyan fotoğraflarıyla anmaktan başka çaremiz yok. Seni ve fotoğraflarını çok sevdik Ara Güler" yazmıştı.

Aynı zamanda yazar Şebnem İşigüzel'in eşi olan Çıtak, Medyascope’un da kurucularındandı.

Çıtak için 11 Ekim’de Feriköy Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlenecek.