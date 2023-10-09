Kabine esnasında kritik telefonlar; Erdoğan, İsrail, Filistin, Lübnan ve Katar liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü

Kabine esnasında kritik telefonlar; Erdoğan, İsrail, Filistin, Lübnan ve Katar liderleriyle görüştü

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdopab, Kabine toplantısı esnasında İsrail Devlet Başkanı Herzog, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Lübnan Devlet Başkanı Necip Mikati ile görüştü.

Telefon görüşmeleri için Kabine toplantısından iki kez ayrılan Erdoğan son olarak İsrail ve Filistin arasında arabuluculuk görevini üstlenecek Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde bölgede artan çatışmalar ele alınarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

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İsrail-Filistin gerginlik Recep Tayyip Erdoğan
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