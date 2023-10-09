BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail-Filistin için iki devletli çözüm çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, devam eden İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırılarını kınayan Guterres, "Filistin halkının meşru şikayetlerini anlıyorum. Ancak hiçbir şey bu terör eylemlerini, sivillerin öldürülmesini, sakatlanmasını ve kaçırılmasını haklı gösteremez” dedi.

Saldırıların derhal durdurulması ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısını yineleyen Guterres, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu Filistin tarafındaki can kayıplarında da derin endişe duyduğunu ifade ederek, “İsrail'in meşru güvenlik kaygılarını kabul etsem de, İsrail'e askeri operasyonların uluslararası insancıl hukuka tam olarak uygun şekilde yürütülmesi gerektiğini de hatırlatıyorum" dedi.

“GAZZE'DEKİ İNSANİ DURUM KATLANARAK KÖTÜLEŞECEK”

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik tam abluka kararına değinen Guterres, "İsrail'in Gazze Şeridi'ni tamamen kuşatma altına alacağı ve hiçbir şeyin içeriye girmesine izin vermeyeceği yönündeki bugün yapılan açıklama beni derinden üzdü. Bu düşmanlıklardan önce Gazze'deki insani durum son derece vahimdi, şimdi katlanarak kötüleşecek” ifadelerini kullanarak, İsrail'e insani yardımların Gazze Şeridi’ne girmesine izin vermesi çağrısında bulundu.

Bölgedeki liderlerle temas halinde olduklarını söyleyen Guterres, “En kötü zamanlarda bile kalıcı barış umutlarını yok edecek geri dönüşü olmayan eylemlerden kaçınmak hayati önem taşıyor" dedi.

İsrail-Filistin arasındaki çatışmanın durup dururken çıkmadığını aktaran Guterres, “Gerçek şu ki, bu, 56 yıllık bir işgalin ve görünürde siyasi bir sonu olmayan, uzun süredir devam eden bir çatışmanın ürünüdür” dedi.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ÇAĞRISI

İsrail-Filistin arasındaki iki devletli çözüm çağrısında bulunan Guterres, "İsrail, meşru güvenlik ihtiyaçlarının hayata geçtiğini görmeli, Filistinliler de kendi devletlerinin kurulmasına yönelik net bir perspektifin gerçekleştiğini görmeli" dedi.