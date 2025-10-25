Foça'da Selde Kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun Son Anları Ortaya Çıktı! Aracı Saniyeler İçinde Suya Gömüldü

İzmir’in Foça ilçesindeki sel felaketinde yaşamını yitiren 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’nun aracının sele kapıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan anlarda aracın saniyeler içinde sulara kapılarak sürüklendiği görülüyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sele kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’ndan acı haber geldi. Üç gündür arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Kaptanoğlu’nun cansız bedenine kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta ulaştı.

“TÜM ÇABAMIZ CANLI ULAŞMAKTI AMA OLMADI”

Foça'da Selde Kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun Son Anları Ortaya Çıktı! Aracı Saniyeler İçinde Suya Gömüldü - Resim : 1

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. Pehlivan, “İhbarın ardından tüm ekiplerimizi seferber ettik. Arama alanını her geçen gün genişlettik. Bugün sabah saatlerinde, Bülent Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine düştüğü yerden 11 kilometre aşağıda, eski Gediz mevkisinde ulaştık. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm çabamız ve duamız canlı olarak ulaşmaktı ama olmadı” dedi.

Foça'da Selde Kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun Son Anları Ortaya Çıktı! Aracı Saniyeler İçinde Suya Gömüldü - Resim : 2

AFAD Başkanı, bölgedeki yağış miktarına da dikkat çekerek, “12 saatlik süreçte metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Buna rağmen ekiplerimiz, 177 personel ve 44 dalgıçla yoğun bir şekilde çalışarak aramaları tamamladı” ifadelerini kullandı.

SELE KAPILDIĞI ANLAR KAMERADA

Foça'da Selde Kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun Son Anları Ortaya Çıktı! Aracı Saniyeler İçinde Suya Gömüldü - Resim : 3

Bülent Kaptanoğlu’nun otomobiliyle sele kapıldığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kaptanoğlu’nun aracının köprü üzerindeyken bir anda hızla gelen sel sularına kapıldığı, aracın eski Gediz Nehri yönüne doğru sürüklendiği görülüyor.

Selin şiddetiyle aracın kontrolden çıktığı, Kaptanoğlu’nun ise sular içinde ilerlemeye çalıştığı ancak akıntıya dayanamayarak gözden kaybolduğu anlar kameraya yansıdı.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Foça'da Selde Kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun Son Anları Ortaya Çıktı! Aracı Saniyeler İçinde Suya Gömüldü - Resim : 4

Emekli bankacı olduğu öğrenilen Bülent Kaptanoğlu’nun cenazesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma) timleri tarafından sudan çıkarıldı.

Kaptanoğlu, bugün ikindi namazının ardından Yeni Foça Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Foça Kabristanlığı’na defnedilecek.

İzmir Foça'da Sel Felaketinden Acı Haber Geldi! Kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun Cansız Bedeni Bulunduİzmir Foça'da Sel Felaketinden Acı Haber Geldi! Kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun Cansız Bedeni BulunduGüncel

Felaketin Ardından... Foça'da Sele Kapılan Kişi Didik Didik AranıyorFelaketin Ardından... Foça'da Sele Kapılan Kişi Didik Didik AranıyorGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü! Maltepe’de Korku Dolu Anlar İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü! Maltepe’de Korku Dolu Anlar
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı
Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak Ali Koç Geri Dönüyor! Futbol Dünyasını Sallayacak Hamle: O Kulübü Satın Alacak
Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin Altında Sert Rüzgar! 52 Haftalık Ralli Bitti! Yatırımcılar Tedirgin
Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın Meteoroloji’den Sarı Kodlu Uyarı! İstanbul ve 11 İl Alarmda: Dışarı Çıkmayın
Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek Modeller Cep Telefonlarında İndirim Dalgası! İşte Yeni ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatı Düşecek Modeller