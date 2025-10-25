Foça'da Selde Kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun Son Anları Ortaya Çıktı! Aracı Saniyeler İçinde Suya Gömüldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından sele kapılarak kaybolan 70 yaşındaki Bülent Kaptanoğlu’ndan acı haber geldi. Üç gündür arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Kaptanoğlu’nun cansız bedenine kaybolduğu yerden yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta ulaştı.

“TÜM ÇABAMIZ CANLI ULAŞMAKTI AMA OLMADI”

AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından açıklama yaptı. Pehlivan, “İhbarın ardından tüm ekiplerimizi seferber ettik. Arama alanını her geçen gün genişlettik. Bugün sabah saatlerinde, Bülent Kaptanoğlu amcamızın cansız bedenine düştüğü yerden 11 kilometre aşağıda, eski Gediz mevkisinde ulaştık. Hepimizin başı sağ olsun. Tüm çabamız ve duamız canlı olarak ulaşmaktı ama olmadı” dedi.

AFAD Başkanı, bölgedeki yağış miktarına da dikkat çekerek, “12 saatlik süreçte metrekareye 155 kilogram yağmur düştü. Buna rağmen ekiplerimiz, 177 personel ve 44 dalgıçla yoğun bir şekilde çalışarak aramaları tamamladı” ifadelerini kullandı.

SELE KAPILDIĞI ANLAR KAMERADA

Bülent Kaptanoğlu’nun otomobiliyle sele kapıldığı ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Kaptanoğlu’nun aracının köprü üzerindeyken bir anda hızla gelen sel sularına kapıldığı, aracın eski Gediz Nehri yönüne doğru sürüklendiği görülüyor.

Selin şiddetiyle aracın kontrolden çıktığı, Kaptanoğlu’nun ise sular içinde ilerlemeye çalıştığı ancak akıntıya dayanamayarak gözden kaybolduğu anlar kameraya yansıdı.

CENAZESİ BUGÜN DEFNEDİLECEK

Emekli bankacı olduğu öğrenilen Bülent Kaptanoğlu’nun cenazesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı DEGAK (Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma) timleri tarafından sudan çıkarıldı.

Kaptanoğlu, bugün ikindi namazının ardından Yeni Foça Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeni Foça Kabristanlığı’na defnedilecek.

Kaynak: İHA