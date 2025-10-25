CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı

CHP’den istifa eden Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AK Parti’ye geçeceği iddialarını doğruladı. “Geçmeye niyetim var” diyen Yıldırım, hem yerelde hem de Genel Merkez düzeyinde görüşmeler yaptığını belirtti.

CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı
Antalya’nın Aksu ilçesinde 2024 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen, ancak geçtiğimiz ay partisinden istifa eden İsa Yıldırım, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları doğruladı. Yıldırım, “Geçmeye niyetim var” diyerek hem yerel hem de genel düzeyde temaslarının sürdüğünü açıkladı.

“AKSU’YA HİZMET İÇİN NE GEREKİYORSA ONU YAPACAĞIZ”

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun yenilenme çalışmaları süren Aksu Aile Sağlığı Merkezi ziyaretine katılan Yıldırım, gazetecilerin sorusu üzerine AK Parti ile yaptığı görüşmelere değindi.“Tabii ki davetler var, çağrılar var. ‘Olur, geçeriz’ dedik biz de” diyen Yıldırım, siyaset üstü bir anlayışla hareket ettiklerini belirtti.

CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanı AK Parti'ye Geçiyor! Siyaset Kulislere Karıştı - Resim : 1
2024 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçilen, ancak geçtiğimiz ay partisinden istifa eden İsa Yıldırım, AK Parti’ye geçeceği yönündeki iddiaları doğruladı.

"KİMSEYİ CUMHURBAŞKANI YAPMAK İÇİN OY İSTEMEDİK"

Yıldırım, “Bizim öncelikli hedefimiz Aksu’ya hizmet etmek. Yüzde 20 CHP oylarını biz yüzde 55'e çıkardıysak MHP'den, AK Parti'den insanlar bize oy verdiyse, Aksu'ya hizmet etsin diye oy verdi. Birilerini Cumhurbaşkanı seçsin diye oy vermedi bize. Veya biz birilerini 'Cumhurbaşkanı yapacağız' diyerek oy istemedik." açıklamalarında bulundu.

“ÖNCELİĞİM HİZMET”

Aksu halkının sorunlarını yakından bildiğini vurgulayan Başkan Yıldırım, “Aksu’nun problemlerini hem biz biliyoruz hem halkımız. Bu sorunları çözmek için hangi adım gerekiyorsa onu atacağız” ifadelerini kullandı. Yıldırım’ın açıklamaları, kısa sürede siyasetin gündemine otururken, AK Parti’ye katılımının önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabileceği konuşuluyor.

Kaynak: DHA

AK Parti CHP
