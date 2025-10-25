İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü! Maltepe’de Korku Dolu Anlar

İstanbul’u etkisi altına alan sağanak yağış Maltepe’de faciaya yol açtı. Bir binanın istinat duvarı ve kaldırım, park halindeki üç aracın üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bina sakinleri büyük panik yaşadı.

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kentin birçok noktasında olumsuzluklara neden oldu. Maltepe’de yağışın ardından bir binanın istinat duvarı çöktü, park halindeki üç otomobil duvarın altında kaldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

DUVAR VE KALDIRIM BİRLİKTE ÇÖKTÜ

İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü! Maltepe’de Korku Dolu Anlar - Resim : 1

Olay, saat 02.45 sıralarında Feyzullah Mahallesi Köroğlu Beyi Sokak’ta meydana geldi. Altı katlı bir binanın istinat duvarı, yoğun yağış nedeniyle yumuşayan zeminin etkisiyle çöktü. Duvarla birlikte kaldırım da park halindeki üç otomobilin üzerine devrildi.

İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü! Maltepe’de Korku Dolu Anlar - Resim : 2

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, zabıta ekipleri araç ve yaya trafiğini kontrollü bir şekilde sağladı.

İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü! Maltepe’de Korku Dolu Anlar - Resim : 3

“ÇOK KÖTÜ BİR HALDEYİZ”

Çökme sonrası araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi. O anlar, binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstinat Duvarı Araçların Üzerine Çöktü! Maltepe’de Korku Dolu Anlar - Resim : 4

Olayı anlatan bina sakini Hilmi Demircioğlu, yaşadıkları korkuyu, “Ufak ufak su gelmeye başlamış, sonra komple çökmüş. Daha önce burada kazı yapılmış, altı boş bırakılmış. Arabalar zarar gördü, çok kötü bir haldeyiz. Binada büyük korku oluştu, komşularımız arabanın altında kalabilirdi.” diyerek ifade etti.

Kaynak: İHA

