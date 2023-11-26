Foça’da fırtına iskeleyi yıktı

İzmir’in Foça ilçesinde etkili olan fırtına sahil şeridindeki iskeleyi yıktı. Rüzgâr nedeniyle denizdeki dalga boyu metreleri buldu.

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Foça’da fırtına iskeleyi yıktı

Foça’da sabaha karşı başlayan ve etkisini artıran kuvvetli rüzgâr nedeniyle deniz suları caddeye kadar ulaştı. Denizde taşmalar meydana geldi.

Foça Küçükdeniz sahil şeridindeki tahta iskelelerin denizdeki dalgaların sahile çarpmasının etkisi ile parçalandığı görüldü.

Sert dalgalardan dolayı deniz suyu karaya ulaşırken, fırtınanın gece boyunca etkili olmasının beklendiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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