Fırat Nehri'nde Can Pazarı. Biri Çocuk 2 Kişi Can Verdi

Şanlıurfa'nun Siverek ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Derya Ülger ile 5 yaşındaki Ada Yakut, suda kayboldu. Çalışmalar sonucu 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Son Güncelleme:
Fırat Nehri'nde Can Pazarı. Biri Çocuk 2 Kişi Can Verdi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, sabah saatlerinde Siverek ilçesine bağlı Taşağıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Derya Ülger ile Ada Yakut, serinlemek amacıyla nehre girdi.

SUDA KAYBOLDULAR

Bir süre sonra Ülger ve Yakut'un suda çırpındığını gören vatandaşlar, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri, suda kaybolan iki kişinin bulunması için su altı ekiplerine haber verdi.

BİRİ ÇOCUK 2 KİŞİ CAN VERDİ

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, Derya Ülger ile Ada Yakut sudan çıkarıldı. Kontrolde, iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Fırat Nehri Şanlıurfa
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Sakarya ve Kocaeli'nin Bazı İlçelerinde Deniz Yasağı İki İlde Denize Girmek Yasaklandı
CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir
ÇOK OKUNANLAR
Düzenleme Meclis'ten Geçti: Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Yeni Dönem Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Yeni Dönem
CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir CHP ve YENİ Parti Arasında Seçim Krizi: Belediye AK Parti'ye Geçebilir
Mekke Anlaşması'nın Ardından Flaş Gelişme: Suudi Arabistan'da Petrol Rafinerisi Vuruldu Suudi Arabistan'da Petrol Rafinerisi Vuruldu
CHP'de Sular Durulmuyor! Kurultay Çağrısına 'Terörsüz Türkiye' Arası: Onursal Genel Başkanlık Masada Kurultay Çağrısına 'Terörsüz Türkiye' Arası
İstanbul'da Gece Yarısı AVM Yangını! İstanbul'da Gece Yarısı AVM Yangını!