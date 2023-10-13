Filistinlilere destek için Beyazıt Meydanı'nda yapılan mitingde 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları

Hamas'ın İsrail'e binlerce roket fırlatmasının ardından başlayan savaşın ardından gözler bölgeden gelecek ateşkes haberlerine çevrildi. Türkiye'nin de yardım gönderdiği bölgeden henüz iyi bir haber gelmezken, bugün İstanbul'da miting düzenlendi.

İstanbul’da binlerce kişi, Filistinlilere destek için Cuma Namazı sonrası Beyazıt Meydanı'nda toplandı.https://t.co/P81hwNYOwN pic.twitter.com/PmEhKkpjLx October 13, 2023

"MEHMETÇİK GAZZE'YE"

İHH ve Özgür-Der'in çağrısıyla Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, miting öncesinde Beyazıt Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Tekbirle Beyazıt Meydanı’na yürüyen binlerce kişi, 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganı attı.

"İSRAİL'İ LANETLİYORUZ"

Beyazıt Meydanı’na konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya şunları söyledi:

"Siyonistlerle barışçıl çözüm saçmalıktır, abesle iştigaldir, saçmalıktır. Bu katilleri ancak mücahitlerin direnişi dize getirir. Siyonistlerle barışçıl çözümden bahsedenler hain değilse ahmaktırlar. Siyonistlerle barış teslim olmaksa bunu asla kabul etmiyoruz. Siyonistlere direnmek terör değil, cihattır. İsrail'i lanetliyoruz ama onun arkasında ki Amerikan emperyalizmini de lanetliyoruz. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi."