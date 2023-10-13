Filistinlilere destek için Beyazıt Meydanı'nda yapılan mitingde 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları

Hamas'ın başlattığı çatışmalar İsrail'in karşılık vermesiyle sürerken, dünyanın gözü bölgeye çevrildi. Bugün İstanbul’da binlerce kişi Filistinlilere destek için Cuma Namazı sonrası Beyazıt Meydanı'nda toplandı.

Son Güncelleme:
Filistinlilere destek için Beyazıt Meydanı'nda yapılan mitingde 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları

Hamas'ın İsrail'e binlerce roket fırlatmasının ardından başlayan savaşın ardından gözler bölgeden gelecek ateşkes haberlerine çevrildi. Türkiye'nin de yardım gönderdiği bölgeden henüz iyi bir haber gelmezken, bugün İstanbul'da miting düzenlendi.

"MEHMETÇİK GAZZE'YE"

İHH ve Özgür-Der'in çağrısıyla Beyazıt Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, miting öncesinde Beyazıt Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı. Tekbirle Beyazıt Meydanı’na yürüyen binlerce kişi, 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganı attı.

Filistinlilere destek için Beyazıt Meydanı'nda yapılan mitingde 'Mehmetçik Gazze'ye' sloganları - Resim : 1

"İSRAİL'İ LANETLİYORUZ"

Beyazıt Meydanı’na konuşan Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya şunları söyledi:

"Siyonistlerle barışçıl çözüm saçmalıktır, abesle iştigaldir, saçmalıktır. Bu katilleri ancak mücahitlerin direnişi dize getirir. Siyonistlerle barışçıl çözümden bahsedenler hain değilse ahmaktırlar. Siyonistlerle barış teslim olmaksa bunu asla kabul etmiyoruz. Siyonistlere direnmek terör değil, cihattır. İsrail'i lanetliyoruz ama onun arkasında ki Amerikan emperyalizmini de lanetliyoruz. Kahrolsun Amerikan emperyalizmi."

Canlı blog | Çatışmalarda yedinci gün: İsrail'in "göç zoruna" tepki: "Yapılan savaş suçu"Canlı blog | Çatışmalarda yedinci gün: İsrail'in "göç zoruna" tepki: "Yapılan savaş suçu"Dünya

Son Güncelleme:
Turşu suyuna bal eklerseniz... Daha önce duyulmamış etki! 1 fincanı yetiyor Turşu suyuna bal eklerseniz... Daha önce duyulmamış etki! 1 fincanı yetiyor
Turkcell'in başına AKP'li eski bakanın oğlu geçti Turkcell'in başına AKP'li eski bakanın oğlu geçti
Beyne direkt etki ediyormuş. Hasadı başladı... Üretenler 1 ağaçtan binlerce TL kazanıyor Beyne direkt etki ediyormuş. Hasadı başladı... Üretenler 1 ağaçtan binlerce TL kazanıyor
Bülent Arınç'ın ofisine gıda kolisi bırakıldı: Dikkat çeken mektup Bülent Arınç'ın ofisine gıda kolisi bırakıldı: Dikkat çeken mektup
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı! Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı!
Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak! Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak!
Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu
Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum! Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum!
'Fatih Terim Fonu' vurgununda detaylar ortaya çıktı: Arda Turan 13,9 milyon dolar vermiş! 'Fatih Terim Fonu' vurgununda detaylar ortaya çıktı: Arda Turan 13,9 milyon dolar vermiş!