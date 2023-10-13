Bülent Arınç'ın ofisine gıda kolisi bırakıldı: Dikkat çeken mektup

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Hamas'a "Gıdanı bile biz gönderiyoruz" diyen AKP'li Bülent Arınç'ın ofisinin önüne gıda kolisi bırakıldı.

Son Güncelleme:
Bülent Arınç'ın ofisine gıda kolisi bırakıldı: Dikkat çeken mektup

Hamas'ın İsrail'e binlerce roket fırlatmasının ardından başlayan savaşın ardından Hamas'ı "Senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz" diyen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın ofisine gıda kolisi bırakıldı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Ankara Şubesi tarafından bırakılan kolide, ''Filistin'e ve Gazze'ye ne kadar gıda ve yardım gönderdiyseniz söyleyin hepsini geri verelim'' ifadeleri yer aldı.

Bülent Arınç'ın ofisine gıda kolisi bırakıldı: Dikkat çeken mektup - Resim : 1

Bülent Arınç, İsrail ile Hamas arasındaki savaşla ilgili olarak Hamas'ı eleştirerek, “Her defasında da onlara söylüyorum yanlışlık şurada; Senin ne gücün var? Senin gıdanı bile dışarıdan gönderiyoruz, senin teknik aletlerini, ihtiyaçlarını dışarıdan karşılıyoruz. Sen 2 tane uydurma füze atıyorsun, İsrail'de sinek vızıltısı gibi geliyor ama onlar diyor ki ‘Hamas bize hücum etti’, senin başına bomba yağdırıyor. Sana olan oluyor ve sen onlara haklılık payı kazandırıyorsun. Niye bunu yapıyorsun? Burada çıkarımız ne bizim? Dinlemiyorlar" demişti.

Son Güncelleme:
AYM'ye bireysel başvurularda rekor artış AYM'ye bireysel başvurularda rekor artış
Star TV apar topar final kararı verdi! Sevilen dizi ekrana veda ediyor Star TV apar topar final kararı verdi! Sevilen dizi ekrana veda ediyor
Hasadı hızlı başladı. Yapamazsın diyenlere inat şimdi 181 milyon lira gelir bekleniyor Hasadı hızlı başladı. Yapamazsın diyenlere inat şimdi 181 milyon lira gelir bekleniyor
Turkcell'in başına AKP'li eski bakanın oğlu geçti Turkcell'in başına AKP'li eski bakanın oğlu geçti
ÇOK OKUNANLAR
Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı! Emeklilikte prim ve yaş şartları değişti: SGK yeni listeyi paylaştı!
Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak! Selçuk Geçer açıkladı: Dolarda yüz yılın rekoru geliyor, borcu olanların eli ayağına dolanacak!
Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu Haluk Bilginer'in Angelina Jolie ile başrolde oynayacağı filmden alacağı ücret belli oldu
Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum! Son ankette dikkat çeken sonuç: İşte Ankara ve İstanbul'da son durum!
'Fatih Terim Fonu' vurgununda detaylar ortaya çıktı: Arda Turan 13,9 milyon dolar vermiş! 'Fatih Terim Fonu' vurgununda detaylar ortaya çıktı: Arda Turan 13,9 milyon dolar vermiş!