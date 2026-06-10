Fıkra Krizinin Ardından Koç Grubu Şirketlerine Üst Üste Beşinci Silahlı Saldırı

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Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'un, İzmir'deki hastane açılışında anlattığı ve tepkiye neden olan 'Kürt kadın fıkrası'nın ardından holding bünyesindeki kurumlara yönelik düzenlenen silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. İstanbul, Antalya ve Diyarbakır Sur'daki Yapı Kredi şubeleri ile Yenişehir'deki ATM’lerin ardından, bu sabah saatlerinde de Diyarbakır'daki Otokoç araç bayisi hedef alındı.

YARALANAN OLMADI

Edinilen bilgilere göre, sabahın erken saatlerinde Koç Grubuna ait Diyarbakır Otokoç bayisinin önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, yanlarında getirdikleri ateşli silahla binayı kurşun yağmuruna tuttu.

Saldırının gerçekleştiği saatte bayinin kapalı olması büyük bir facianın önüne geçti. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, sıkılan kurşunlar nedeniyle Otokoç binasında ciddi maddi hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldıra yönelik geniş çaplı çalışma başlattı.

NE OLMUŞTU?

Kriz, iş insanı Rahmi Koç'un, Vehbi Koç Vakfı sağlık yatırımları kapsamında İzmir'de düzenlenen Amerikan Hastanesi açılışında, kamuoyunda Kürt kadınlarına yönelik aşağılayıcı ve ırkçı olduğu gerekçesiyle büyük tepki toplayan bir fıkra anlatmasıyla başladı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Koç hakkında resen soruşturma başlatırken, iş insanı gelen yoğun tepkiler üzerine resmi bir özür mesajı yayımlamak zorunda kalmıştı.

Ancak bu özre rağmen holdinge yönelik saldırı dalgası durdurulamadı. İlk olarak İstanbul Maltepe'deki Otokoç Genel Müdürlüğü binası ve ardından Antalya Kepez'deki Otokoç galerisi yüzü maskeli kişilerce kurşunlandı. Bu saldırıların hemen ardından Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Yapı Kredi Bankası şubesi ve Yenişehir ilçesi Ofis semtindeki iki bankamatik de silahlı kişilerin hedefi olmuştu.

Bu sabah düzenlenen Otokoç baskınıyla birlikte, fıkra krizinin ardından Koç Holding iştiraklerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Kaynak: ANKA