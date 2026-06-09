Fıkra Krizi Tırmanıyor: Koç Grubu'na 4. Saldırı

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Koç Holding şirketlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı eylemler zincirine bu sabah bir yenisi daha eklendi.

Holding bünyesindeki Yapı Kredi Bankası’nın Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan iki ATM'si, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşun yağmuruna tutuldu. Kurşunların isabet ettiği para çekme cihazlarında maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri bölgeyi kordon altına alarak geniş çaplı bir inceleme başlattı.

FIKRA KRİZİNİN ARDINDAN 4. SALDIRI

Asayiş birimlerini alarma geçiren bu organize saldırı dalgası, Rahmi Koç’un 5 Haziran’da katıldığı bir açılışta Kürt kadınlarına yönelik anlattığı fıkranın sosyal medyada infial yaratmasının ardından başladı. Koç Holding yazılı bir özür mesajı yayımlamış olsa da tepkiler fiziki eylemlere dönüştü.

İlk Hedef Otokoç: İstanbul ve Antalya'da Koç Grubu'na bağlı iki ayrı Otokoç şubesi silahlı saldırganların hedefi oldu.

İstanbul ve Antalya'da Koç Grubu'na bağlı iki ayrı Otokoç şubesi silahlı saldırganların hedefi oldu. Sur Şubesi kapatıldı: Önceki gece Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi şubesi kurşunlandı, sabah kurşun izlerini fark eden görevlilerin ihbarı üzerine şube geçici olarak hizmete kapatıldı.

Önceki gece Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Yapı Kredi şubesi kurşunlandı, sabah kurşun izlerini fark eden görevlilerin ihbarı üzerine şube geçici olarak hizmete kapatıldı. ATM'ler kurşunlandı: Sur şubesine yapılan ilk baskının üzerinden 24 saat geçmeden, bu sabah Yenişehir'deki ATM’ler hedef alınarak gruba yönelik 4. saldırı gerçekleştirildi.

Kaynak: ANKA