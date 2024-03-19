Fidan: KYB liderliği PKK'yla işbirliği nedeniyle ulusal güvenlik tehdidi teşkil ediyor

Türkiye ve Irak'ın Bağdat'ta ortak bildiri yayınlamasının ardından Dışişleri Bakanı Fidan, Süleymaniye'deki KYB yönetimiyle ilgili "PKK ile ilişkileri bizim için artık ulusal güvenlik sorunu" dedi.

Fidan: KYB liderliği PKK'yla işbirliği nedeniyle ulusal güvenlik tehdidi teşkil ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu'yla birlikte yaptıkları Irak ziyareti ve Bağdat'ta merkezi hükümetle yayınlanan ortak bildiri gündemdeki yerini korurken KYB yönetimini hedef aldı.

Bakan Fidan, katıldığı bir televizyon programında dış politika gündemini değerlendirdi, soruları yanıtladı.

Irak'a ilişkin değerlendirmeler yapan Fidan, "Bizim arzumuz Süleymaniye'deki arkadaşlarımızın yol yakınken hatalarından geri dönmesi, Türkiye'yle dostluklarını, tarihte olduğu gibi bugün de perçinlemeleri ve ortak geleceğe bizim beraber hareket etmemiz" ifadelerini kullandı.

"Erbil, Süleymaniye, Bağdat, Kerkük ve Musul'da geleceği hep beraber kuracağız. Burada terör örgütlerine yer yok" diyen Fidan özetle şunları söyledi:

- Bunları artık bizim sistem dışına atmamız lazım. Bunlar kullanım ömrü tamamlanmış örgütler. Sözünü ettiğim şehirler, kültürler kadim kültürler ve daha önce bu türden tehditlerin üstesinden geldiler, inşallah bundan sonra da gelecekler.

- Siz benim düşmanıma destek verdiğiniz sürece ne yapmamı bekliyorsunuz? Bu konuda açığız. Bu düşmanın senden istifade etmesinin yolunu engellemek benim görevim. Ben bunu yapacağım. Bunu yaparken de sana hile tuzak kurmuyorum, yüzüne söylüyorum. Bundan vazgeç, çünkü bu senin lehine değil, kimsenin lehine değil. Süleymaniye'deki halk Türkiye'nin dostu olan bir halk. Terör örgütüyle işi olabilecek bir halk değil.

- Süleymaniye’deki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) liderliği ve onu oluşturan ekibin PKK ile olan ilişkileri, samimiyeti bizim için bir problem olmanın ötesinde artık ulusal bir güvenlik tehdidi olmuştur.

Etiketler
Hakan Fidan PKK
Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Ferit'in başına gelecek şey belli oldu Yalı Çapkını finalinde ne olacak? Ferit'in başına gelecek şey belli oldu
Yeni bir isim daha geldi! NOW TV yılın transferini resmen duyurdu Yeni bir isim daha geldi! NOW TV yılın transferini resmen duyurdu
Babacan, "Gizli Özdağ Protokolü"nü anlattı: 'Denize düşen yılana sarılır' şeklinde değerlendirdik Babacan "Gizli Özdağ Protokolü"nü anlattı: 'Denize düşen yılana sarılır' şeklinde değerlendirdik
'Gökhan Zan kayıtları'nda adı geçen Yeşildal: Hatay'da AK Parti binası yok 'Gökhan Zan kayıtları'nda adı geçen Yeşildal: Hatay'da AK Parti binası yok
ÇOK OKUNANLAR
Gökhan Zan'ın ardından Erkan Baş'tan ilk açıklama: Arkadaşlarımıza 'Ben bu seçimi kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmem gerekir’ demiş! "Arkadaşlarımıza 'Ben bu seçimi kazanamazsam kendi geleceğimi düşünmem gerekir’ demiş!"
'Gökhan Zan kayıtları'nda adı geçen Yeşildal: Hatay'da AK Parti binası yok 'Gökhan Zan kayıtları'nda adı geçen Yeşildal: Hatay'da AK Parti binası yok
Erdoğan'dan atama kararları: Bir ilin Milli Eğitim Müdürü görevden alındı Erdoğan'dan atama kararları: Bir ilin Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Fidan: KYB liderliği PKK'yla işbirliği nedeniyle ulusal güvenlik tehdidi teşkil ediyor Fidan: KYB liderliği PKK'yla işbirliği nedeniyle ulusal güvenlik tehdidi teşkil ediyor
Yönünü aşağı çevirdi, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul neden düşüşe geçti? Borsa İstanbul neden düşüşe geçti?