FETÖ'ye Dev Tutuklama! Aralarında Askerler de Var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.

FETÖ'ye Dev Tutuklama! Aralarında Askerler de Var
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.

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Kaynak: AA

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