FETÖ'ye Dev Tutuklama! Aralarında Askerler de Var
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan, aralarında muvazzaf askerlerin de yer aldığı 95 şüpheliden 65'i tutuklandı.
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Kaynak: AA
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