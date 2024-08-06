FETÖ'den Aranan Şahıs Erzurum'da Yakalandı

Erzurum’da hakkında FETÖ’den 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z. G. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

FETÖ'den Aranan Şahıs Erzurum'da Yakalandı

Erzurum’da hakkında FETÖ’den 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z. G. isimli şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Konu ile ilgili Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince 02.08.2024 günü Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda; Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z. G. (İhraç Öğretmen) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, işlemleri akabinde cezaevine teslim edilmiştir. Tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.

Kaynak: İHA

Her Yerde Aranıyorlardı: Vücut İzlerinden Yakalandılar! Her Yerde Aranıyorlardı: Vücut İzlerinden Yakalandılar!
Tazminat Almakta Sorun Yaşayan İşçileri Sevindirecek Haber: Artık Gönül Rahatlığıyla İşten Ayrılabilirsiniz Tazminat Almakta Sorun Yaşayan İşçileri Sevindirecek Haber
Kastamonu'da Yangın Paniği! Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu Kastamonu'da Yangın Paniği! Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu
Türk Kahvesine Eklendiğinde Lezzetini Katlayan Malzeme! 1 Kaşık Yetiyor Türk Kahvesine Eklendiğinde Lezzetini Katlayan Malzeme! 1 Kaşık Yetiyor
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı! 460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı!
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı