Her Yerde Aranıyorlardı: Vücut İzlerinden Yakalandılar!

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri 31 olayı şüphelilerin vücut izlerinden aydınlattı. Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ”İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda çalışmalarımız hassasiyetle ve kararlılıkla sürdürülmektedir” denildi.

Her Yerde Aranıyorlardı: Vücut İzlerinden Yakalandılar!

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü görevlilerince 01.07.2024 - 31.07.2024 tarihleri arasında meydana gelen 17 hırsızlık, 4 narkotik suçlar, 3 hırsızlığa teşebbüs, 1 bıçakla yaralama, 1 ateşli silah kullanma, 1 mala zarar verme ve 4 il dışı tespiti konusu olmak üzere, toplam 31 olay vücut izlerinden aydınlatıldı, olaylarla ilgili 35 şüpheli şahıs tespit edildi.

Öte yandan başkasına ait kimlik bilgilerini kullanan, kimliği hakkında yalan beyanda bulunan 7 şahıs ise parmak izlerinden tespit edildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada; ”İlimiz genelinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle ve kararlılıkla sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

En Özel 4 Burç! Diğer Burç İnsanlarına Göre Onlar Çok Daha Farklı Oluyorlar En Özel 4 Burç! Diğer Burç İnsanlarına Göre Onlar Çok Daha Farklı Oluyorlar
Kastamonu'da Yangın Paniği! Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu Kastamonu'da Yangın Paniği! Tek Katlı Ev Alevlere Teslim Oldu
Görüntüleri Gerçek Gündem Ortaya Çıkarmıştı... Savcıya Saldırıda Mekan Sahibi Tutuklandı Savcıya Saldırıda Mekan Sahibi Tutuklandı
81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık 81 İldeki Emeklilere Ayda 2 Kez Ücretsiz Olacak! Emeklilere Yeni Kolaylık
ÇOK OKUNANLAR
A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş. A Rh+ Kan Grubuna Sahip Olanları ilgilendiriyor: Yorgun Hissetmenizin Sebebi ve Çaresi Buymuş.
Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor Konservenin İçine Bir Kaşık Eklemek Yeterli: Aylar Sonra Açıldığında Bile Mükemmel Lezzette Kalıyor
460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı! 460 Milyon TL Kazanarak Piyango Tarihine Geçti: Şanslı Milyoner Bakın Kim Çıktı!
Emeklilik Sistemi Değişiyor: Tarih Belli Oldu! Emeklilik Sistemi Değişiyor
Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı Bu da Oldu! İmam İmamın Eşini Kaçırdı